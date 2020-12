Brighton – Arsenal. Typy, kursy (29.12.2020)

Arsenal po ostatniej wygranej nad Chelsea ma nadzieję na kolejną wygraną w Premier League. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bo na Amex Stadium nie grało się ostatnio Kanonierom najłatwiej. Mimo wszystko goście dzisiejszego starcia na pewno wierzą, że uda się wygrać w lidze po raz kolejny. Gospodarze chcą jednak odbić się od dolnej części tabeli i do tego potrzebują trzech punktów w dzisiejszym starciu. Bukmacherzy stawiają na Arsenal, ale na pewno szykuje nam się bardzo ciekawy mecz na Amex Stadium.

Brighton – Arsenal zapowiedź (wtorek, 19:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia na pewno chcieliby, żeby wreszcie dobra gra tej ekipy przekładała się na wyniki. Nie zawsze było tak w tym sezonie i na pewno można powiedzieć, że gracze Brighton grają zdecydowanie lepiej niż mówi to tabela. W ostatnim spotkaniu z West Hamem udało się jednak Mewom zremisować i na pewno zawodnicy Brighton wierzą, że tym razem uda się wygrać. Byłoby to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie na własnym obiekcie. Nie będzie to oczywiście łatwe zadanie, bo Arsenal ma w swojej kadrze wielu dobrych graczy, ale na pewno gospodarzy stać na zdobycie chociażby jednego punktu.

Goście dzisiejszego starcia również podchodzą do dzisiejszego meczu w bardzo dobrych nastrojach. Kanonierzy nie mogli wygrać meczu w lidze od samego początku listopada, ale w ostatnim derbowym meczu z Chelsea wszystko się zmieniło. Arsenal wygrał u siebie aż 3:0 i na pewno był to szok dla wielu ekspertów na całym świecie. Dzisiaj przyszedł czas na potwierdzenie tamtego rezultatu. Na pewno kibice Kanonierów liczą na to, że ich ulubieńcy pójdą za ciosem i pokonają dzisiaj swoich rywali. Nie będzie to łatwe zadanie, bo Arsenal nie wygrywał w ostatnim czasie na Amex Stadium, ale być może dzisiaj dojdzie do kolejnego przełamania.

Brighton – Arsenal kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Arsenal. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.20. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Brighton – Arsenal, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.25

Brighton – Arsenal nasze typy

Bukmacherzy nie bez powodu stawiają dzisiaj na ekipę gości. Kanonierzy po fatalnej serii wreszcie się przełamali i wygrali ligowy mecz po raz pierwszy od prawie dwóch miesięcy. Dodatkowo nie było to zwykłe starcie, bo gracze Arsenalu okazali się lepsi od Chelsea. Ta derbowa wygrana może pozwolić gościom dzisiejszego starcia rozpocząć na nowo ten sezon. Na pewno Kanonierzy potrzebują teraz serii kilku wygranych. Pozwoliłoby to ekipie z Londynu na odskoczenie z dolnej części tabeli do górnej. Dzisiaj jednak spodziewam się wyrównanego starcia i podziału punktów na Amex Stadium. Jedno jest jednak pewne, szykuje nam się ciekawy mecz.

Brighton – Arsenal | Typ: Remis @3.45 STS

Brighton – Arsenal | Typ: BTTS @1.85 STS