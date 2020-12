Ronald Koeman: “Wygranie ligi będzie bardzo trudne”

Ronald Koeman po meczu z Eibarem nie ukrywał rozczarowania, choć również pochwalił swoich podopiecznych. Barcelona zremisowała to spotkanie 1:1, co jest dla drużyny kolejnym powodem do niepokoju.

Zaskakująca strata punktów Barcelony

“Blaugrana” od początku sezonu daje kibicom wiele powodów do rozczarowań. Zespół co prawda nie znajduje się już w środku tabeli, jak wcześniej, ale wciąć potrafi negatywnie zaskoczyć. Dowodem na to jest ostatni mecz Barcelony w 2020 roku, w którym rywalem zespołu był Eibar. Rywale “Dumy Katalonii” nigdy nie wywieźli choćby punktu z Camp Nou, dlatego faworyt mógł być oczywisty. Wyszło inaczej.

Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Co więcej, to piłkarze ze stolicy Katalonii musieli gonić wynik w drugiej połowie. Chociaż im się udało wyrównać, nie przechylili szali zwycięstwa na swoją stronę. Nie usprawiedliwia tutaj zespołu fakt, że musiał sobie radzić w tym meczu bez Lionela Messiego. Mimo to, trener po meczu starał się znaleźć pozytywy gry swojej drużyny.

– Mimo wszystko poradziliśmy sobie dobrze. Ciężko pracowaliśmy na boisku i zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby wygrać ten mecz. Ostatecznie nam się nie udało, ale czasami tak się dzieje – przyznał po meczu trener zespołu, Ronald Koeman.

Mistrzostwo może uciec?

Podczas pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec “Blaugrany” stwierdził również, że jego podopieczni mogą nie włączyć się do walki o mistrzostwo. Holender zwrócił uwagę na stratę punktową do pierwszego Atletico, która wynosi obecnie siedem punktów.

– Jeśli mam być realistą, wygranie ligi będzie bardzo trudne. W życiu nic nie jest niemożliwe, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę stratę punktową i zespoły, które są na pierwszych miejscach – dodał Ronald Koeman.