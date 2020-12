Krzysztof Piątek niebawem będzie bohaterem zaskakującego transferu? Według włoskiego serwisu “Primo Canale”, piłkarz mógłby wrócić do Genoi.

Niejasna sytuacja napastnika Herthy

To właśnie w stolicy Ligurii kariera reprezentanta Polski nabrała tempa. Jesienią w sezonie 2018/2019 Krzysztof Piątek zdobył 19 goli w 21 meczach. To sprawiło, że piłkarz trafił do Milanu za 35 milionów euro, jednak od tamtej pory postępy 25-latka nieco wyhamowały.

Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie sytuacja piłkarza Herthy w zespole nie jest najlepsza. Krzysztof Piątek miał kilka przebłysków, aczkolwiek nie wykorzystał w pełni szans od trenera Bruno Labbadii. Nie pomogła mu także absencja innego napastnika berlińczyków, Jhona Cordoby.

Tym samym Hertha rozważa sprzedaż reprezentanta Polski już w zimowym oknie transferowym. Niedawno pogłoskami o możliwym transferze do Fiorentiny podzieliła się “La Gazzetta dello Sport”. Jak się jednak okazuje, zainteresowanie piłkarzem wyraża również były klub Piątka, Genoa.

Transfer do Genoi dobrym ruchem dla wszystkich?

Zespół z Ligurii wciąż szuka sposobu na poprawę skuteczności. Genoa od początku rozgrywek zdobyła tylko 14 goli – więcej od tylko dwóch drużyn. Czołowi snajperzy nie zachwycają – Mattia Destro zdobył cztery gole, a Gianluca Scamacca tylko dwa. Dlatego powrót 25-latka byłby traktowany jak zbawienie.

Jakie byłyby warunki tej transakcji? Z informacji “Primo Canale” wynika, że Genoa miałaby zapłacić 4 miliony euro za wypożyczenie, a następnie 21 milionów za obowiązkowy wykup. Na taką ofertę raczej przystaliby włodarze Herthy.