Tottenham – Fulham. Typy, kursy (30.12.2020)

W środę w Premier League zobaczymy dwa spotkania, a pierwszym z nich będą derby Londynu pomiędzy Tottenhamem a Fulham. Obie drużyny nie mogą zaliczyć ostatnich tygodni do najbardziej udanych, gdyż przez dłuższy czas nie potrafiły zapisać na swoim koncie kompletu punktów. Czy dzisiaj dla którejś z ekip sytuacja ta wreszcie się odmieni?

Tottenham – Fulham zapowiedź (środa, 19:00)

Walka w tym sezonie Premier League jest niezwykle wyrównana i będący na 7. miejscu Tottenham ma zaledwie 3 oczka straty do drugiego w tabeli Leicester. Każdy punkt jest zatem na wagę złota, tym bardziej, że większość drużyn często te punkty gubi. Jednym z takich zespołów jest właśnie Tottenham, który do niedawna był liderem Premier League, jednak seria słabszych rezultatów sprawiła, że spadli oni w klasyfikacji. Ostatnie 4 mecze to zaledwie 2 punkty po remisach z Crystal Palace i Wolverhampton. W obu tych starciach to zespół Jose Mourinho obejmował prowadzenie, które ostatecznie tracił w końcówkach tych potyczek. Słabsza gra Kogutów to jednak nie tylko 4 ostatnie kolejki, gdyż zniżkę formy można było zauważyć jeszcze wcześniej. Mourinho stara się wygrywać poszczególne spotkania jak najmniejszym nakładem sił, a Tottenham po szybkim obejmowaniu prowadzenia z reguły spuszcza z tonu i oddaje pole gry rywalowi.

Dzisiejszym przeciwnikiem Spurs będzie Fulham, co oznacza (przynajmniej w teorii) nieco łatwiejszy mecz niż ostatnie potyczki z Liverpoolem, Leicester oraz Wolverhampton. Ekipa z Craven Cottage nie może pochwalić się wymarzonym sezonem po awansie z Championship plasując się obecnie dopiero na 18. pozycji. 4 ostatnie kolejki mogą jednak wlać pewien optymizm w serca sympatyków Scotta Parkera i jego drużyny, ponieważ Fulham nie poniosło w nich ani jednej porażki, czterokrotnie remisując. Urwanie punktów Liverpoolowi czy Southampton może być odbierane jako pewien sukces, a na szczególne słowa uznania zasługuje z całą pewnością poprawa gry defensywnej londyńczyków. Fulham będzie próbowało w tym meczu przełamać passę kolejnych porażek z Tottenhamem, gdyż licznik zatrzymał się póki co na 5. kolejnych starciach.

Tottenham – Fulham kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz rozkładają się następująco:

– zwycięstwo Tottenhamu, kurs: 1.47

– remis, kurs: 4.40

– zwycięstwo Fulham, kurs: 7.00

Tottenham – Fulham nasze typy

Gospodarze są zdecydowanym faworytem i naszym zdaniem wygrają to spotkanie. Patrząc jednak na ostatnie poczynania Spurs możemy podejrzewać, że ponownie będą chcieli zaoszczędzić siły na nadchodzące mecze, dlatego też nie przewidujemy dużej liczby bramek.

Tottenham – Fulham | Typ: Tottenham wygra 1. połowę i cały mecz @2.05 STS

Tottenham – Fulham | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.95 STS