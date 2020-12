Filip Jagiełło strzelił gola na zakończenie roku

Filip Jagiełło w dobrym stylu zakończył 2020 rok. Piłkarz Brescii zdobył bramkę w ligowym spotkaniu przeciwko SPAL, a jego drużyna wygrała 3:2.

Brescia dobrym miejscem do rozwoju?

Filip Jagiełło w ciągu roku zmagał się z kontuzją, dlatego władze Genoi postanowiły wypożyczyć piłkarza do Brescii, by ten się ograł. Okazało się, że dla byłego piłkarza Zagłębia Lubin była to dobra decyzja. 23-latek występuje regularnie na zapleczu Serie A – od końca października nie opuścił żadnego meczu.

Do tej pory Filip Jagiełło zagrał w lidze w 12 meczach, w których zdobył trzy gole i zaliczył jedną asystę. Chociaż ostatnio częściej wchodził z ławki w drugiej połowie, zbierał głównie poztywne recenzje.

Udany występ Filipa Jagiełły

Po meczu ze SPAL były młodzieżowy reprezentant Polski może mieć kolejny powód do zadowolenia. 23-letni pomocnik otworzył dorobek strzelecki zespołu w 56. minucie. Piłkarz spędził na boisku 76 minut. Warto dodać, że w barwach Brescii wystąpił również inny Polak, Jakub Łabojko, który wszedł na plac gry w 66. minucie.

Dzięki środowej wygranej drużyna Polaków awansowała na 11. pozycję. Aktualnie Brescia traci trzy punkty do strefy barażowej.