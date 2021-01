Chelsea – Manchester City. Typy, kursy (03.01.2021)

Hitem siedemnastej kolejki Premier League będzie starcie Chelsea z Manchesterem City. Choć media wykluczają temat zwolnienia Franka Lamparda to na pewno Anglik znajduje się obecnie pod ogromną presją i kolejny słaby wynik na pewno nie pomógłby mu przekonać zarządu Chelsea do utrzymania go na posadzie trenera londyńskiej ekipy. Goście chcą zbliżyć się do czołówki tabeli i na pewno Pep Guardiola wierzy, że się jego drużynie wygrać na Stamford Bridge. Szykuje nam się bardzo interesujące starcie w Londynie, które powinno stać na wysokim poziomie.

Chelsea – Manchester City zapowiedź (niedziela, 17:30)

Gospodarze dzisiejszego starcia zdecydowanie inaczej wyobrażali sobie sezon 2020/21. Choć oczywiście nikt nie oczekiwał od Chelsea mistrzostwa to na pewno fani chcieli oglądać ofensywny i ciekawy dla oka futbol. Fakty są jednak takie, że w tym sezonie londyńska ekipa gra gorzej niż rok temu gdy to Frank Lampard miał do dyspozycji głównie młodzików z akademii, a w pierwszym składzie grał Willian czy Kepa. W tym roku latem Chelsea dokonała wielu transferów i choć niektóre naprawdę są udane to Kai Havertz czy Timo Werner kompletnie nie przypominają graczy z tamtego sezonu.

Goście dzisiejszego starcia niezbyt dobrze weszli w ten sezon, ale ostatnie rezultaty są dla Manchesteru City bardzo udane. Ekipa Pepa Guardioli nie przegrała w lidze od sześciu spotkań i jest to wynik o którym taka Chelsea mogłaby w tym momencie pomarzyć. Na pewno jednak goście chcieliby wygrywać częściej i to jest cel Manchesteru City na rok 2021. Wygrana w meczu z Chelsea na pewno pozwoliłaby zawodnikom gości uwierzyć w swoje umiejętności. Będzie to oczywiście trudne zadanie, ale Chelsea w ostatnim czasie nie gra dobrze i goście na pewno są w stanie wywieźć trzy punkty ze Stamford Bridge.

Chelsea – Manchester City kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Manchester City. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.28. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Chelsea – Manchester City, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.80. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.00.

Chelsea – Manchester City nasze typy

Choć Manchester City znajduje się w tym momencie niżej w tabeli od Chelsea, to jest to wynik tylko tego, że drużyna Pepa Guardioli rozegrała dwa mecze mniej od swoich dzisiejszych rywali. Tak naprawdę gracze Manchesteru City zdobyli tyle samo punktów co drużyna z Londynu i tylko lepszy bilans bramkowy powoduje, że Chelsea podchodzi do tego spotkania będąc wyżej w ligowej tabeli. Kurs na wygraną gości jest naprawdę zachęcający i nawet mimo problemów kadrowych związanych z wirusem to gracze Manchesteru City powinni dzisiaj wygrać i wywieźć trzy punkty ze Stamford Bridge. Gospodarze nie grają ostatnio dobrze i dzisiaj nie powinno być inaczej.

Chelsea – Manchester City | Typ: Manchester City @2.28 STS

Chelsea – Manchester City | Typ: Manchester City strzeli w obu połowach @3.15 STS