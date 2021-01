Bayern Monachium zainteresowany piłkarzem z Championship!

Choć Bayern Monachium został najlepszą drużyną w Europie sezonu 2019/2020, to “Bawarczycy” nie dokonali spektakularnych transferów. Pomijając sprowadzenie Leroya Sane z Manchesteru City, ekipę mistrza Niemiec zasilili tacy piłkarze jak Marc Roca z Espanyolu, Bouna Sarr z Marsylii czy Eric Maxim Choupo-Moting, który dołączył do zespoły na zasadzie wolnego transferu. Niewykluczone, że Bayern ponownie przeprowadzi niespodziewane wzmocnienie. Na radarze klubu znalazł się bowiem Omar Richards.

22-latek od 2013 roku jest zawodnikiem Reading. Początkowo Richards występował w młodzieżowych zespołach. W pierwszej drużynie Omar zadebiutował podczas sezonu 2017/2018. Ważniejszą rolę w klubie 22-latek zaczął z kolei pełnić w trakcie ubiegłej kampanii, rozgrywając łącznie 28 spotkań w Championship.

Darmowy transfer

W trwających rozgrywkach Omar Richards jest podstawowym lewym obrońcą Reading. 22-latek wystąpił w 20 ligowych potyczkach, spędzając na murawie ponad 1600 minut. Ze względu na swój wiek oraz niewątpliwy postęp, defensor zaczął wzbudzać zainteresowanie wielu uznanych zespołów.

Nikt raczej nie przypuszczał, że po 22-latka zgłosi się Bayern Monachium. Jak twierdzi jednak Mike McGrath z “The Telegraph”, zespół mistrza Niemiec na poważnie rozważa sprowadzenie defensora. Spory wpływ na taką decyzję “Bawarczyków” ma fakt, iż kontrakt Omara z Reading obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Oznacza to, że Richards dołączyłby do Bayernu na zasadzie wolnego transferu.