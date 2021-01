Hiszpański AS: Wszystkie oferty za Milika odrzucone

Opera mydlana z transferem i odejściem Arkadiusza Milika z Napoli nie ma końca. W ostatnich dniach coraz głośniej było o wydłużającej się kolejce po jego zakup, a tymczasem wracamy do punktu wyjścia. Nadal wszystkie karty w ręku trzyma Aurelio De Laurentis, który odrzucił dotychczasowe opcje!

Jak donosi korespondent gazety AS we Włoszech, Mirko Calemme, wszystkie oferty za Arkadiusza Milika wylądowały w koszu. Napoli poinformowało zawodnika oraz jego agentów, że dostarczone opcje nie zadowoliły klubu. Przypomnijmy, że Aurelio De Laurentis już dawno ustalił cenę za polskiego napastnika w zimowym okienku transferowym – 15 milionów euro.

Wśród chętnych nie brakuje znanych klubów. Na pierwszym miejscu miało być Atletico Madryt, głośno także o klubach pokroju Romy, Olympique Marsylii czy Fiorentiny. Ci ostatni składali już swoje propozycje latem, ale Milik nie jest zainteresowany przenosinami do Florencji. Co z pozostałymi? Media we Włoszech i Hiszpanii donoszą, że Atletico chciało negocjować cenę oferując kwotę w okolicach 8 milionów euro. Z kolei Marsylia byłaby skłonna zapłacić 10 milionów. De Laurentis jest nieugięty i pozostawia potencjalnym kupcom jasną sprawę.

Latem za darmo

Dla Milika odejście zimą byłoby szansą na grę przed Euro 2021. Jednak trudno się dziwić potencjalnym kupcom, że nie chcą wydawać kilkunastu milionów na zawodnika, którego latem można mieć za darmo. W dodatku mowa o napastniku mocno doświadczonym przez kontuzje i bez minut w obecnym sezonie.

Atletico zmieni zdanie?

Coraz głośniej także o tym, że Atletico może zmienić obiekt westchnień. Jeśli Milik będzie poza zasięgiem Colchoneros, wówczas może przeważyć opcja z rynku wewnętrznego. Tam wśród faworytów jest William Jose z Realu Sociedad, Raul De Tomas z Espanyolu czy Loren Moron z Realu Betis.