Sassuolo – Genoa. Typy, kursy (06.01.2021)

Jedni i drudzy w ostatnich tygodniach mieli naprawdę trudny kalendarz. Co ciekawe lepiej z tego okresu wyszła drużyna będąca w dole tabeli, czyli Genoa. Nie ma jednak wątpliwości, że faworytem będą gospodarze, czyli Sassuolo.

Sassuolo – Genoa zapowiedź (środa, 15:00)

Sassuolo w niedzielę zderzyło się ze ścianą. Gasperini kontra De Zerbi to takie spotkanie mistrza z uczniem i tutaj zdecydowanie wygrał mistrz. Dla Sassuolo to była bolesna lekcja futbolu, a trzeba przyznać, że w ostatnich tygodniach lekko nie było. Porażki z Interem, Milanem czy remis z Romą. Łatwo nie było, ale teraz wydaje się, że powinni mieć znacznie łatwiej. Co ciekawe tuż przed świętami pokonali inny zespół z Genui czyli Sampdorię – 3:2.

Genoa ostatnio zremisowała z Lazio, wcześniej to samo uczyniła z Milanem, a w międzyczasie pokonała Spezie. Na tym jednak atuty drużyny ze stolicy Ligurii się kończą. Nadal bowiem mówimy o klubie, który jest w strefie spadkowej. Przedostatnie miejsce i jedna z najgorszych defensyw ligi – 28 straconych goli – nie robi na nikim wrażenia, a prezydent Enrico Preziosi za wszelką cenę chce wzmocnić klub i uratować przed spadkiem. Głośno było o możliwym powrocie Krzysztofa Piątka, choć trudno uwierzyć, by miał trafić na ten tonący okręt.

Sassuolo – Genoa kursy bukmacherskie

W STS kursy prezentująco się następująco:

Wygrana Sassuolo, kurs: 1,72

Remis, kurs: 3,85

Wygrana Genoi, kurs: 4,65

Sassuolo – Genoa typy

Co prawda ostatnio Sassuolo dostało potężny cios na otwarcie roku, ale dzisiaj powinni sobie to nieco odrobić. Przy okazji kibice powinni obejrzeć trochę goli, jak to przy okazji meczów drużyny Roberto De Zerbiego.

Sassuolo – Genoa | Typ: Sassuolo powyżej 1,5 bramki @ 1,72 STS

Sassuolo – Genoa | Typ: Sassuolo powyżej 0,5 bramki HT @ 1,72 STS