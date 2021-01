Milan – Juventus. Typy, kursy (06.01.2021)

Rok temu taki mecz miałby jednego faworyta, ale w dwanaście miesięcy sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Dzisiaj to Milan jest szczycie tabeli, a Juventus dopiero na piątym miejscu. Mimo tego nadal mówimy o klasyku Serie A, który jest hitem drugiej noworocznej kolejki we Włoszech.

Milan – Juventus zapowiedź (środa, 20:45)

Juventus pod wodzą Andrei Pirlo już nie jest tak regularny, jak Juventus za kadencji Sarriego czy poprzednich trenerów. Co prawda w Lidze Mistrzów wygrali swoją grupę, to jednak w lidze idzie im jak po grudzie. Na dzisiaj to 10 punktów straty do Milanu i zaległy mecz z Napoli. Niby nie najgorzej, ale zazwyczaj w tym momencie sezonu rozpoczynali odjazd od pozostałych, a teraz muszą gonić. Łatwo nie będzie, bo dzisiaj na boisku zabraknie kilku kluczowych nazwisk. Cuadrado i Alexa Sandro na bokach obrony i Moraty w ataku. Ten ostatni strzela, ale akurat w ofensywie jakiś wybór jest, gorzej z tylnymi formacjami.

Tyle że nadal w Milanie brakuje Zlatana Ibrahimovicia. To w zasadzie jedyny brak w drużynie Stefano Piolego. Co ciekawe bez Szweda Milan wcale źle sobie nie radzi. Wprost przeciwnie, wygrał 5 meczów i dwa kolejne zremisował. Już za nieco ponad tydzień powinien być gotowy do gry. Ofensywa nie traci, a promienieje, w końcu mowa o drużynie, która w każdym z 15. meczów tego sezonu strzelała przynajmniej dwa gole!

Milan – Juventus kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz wyglądają następująco:

Milan wygra, kurs: 2,90

Remis, kurs: 3,40

Juventus wygra, kurs: 2,45

Milan – Juventus typy

Trudno wytypować zwycięzcę tego meczu, więc stawiamy na remis, ale jednocześnie liczymy na sporo goli i coś w stylu 2:2, może 3:3.

Milan – Juventus | Typ: Remis @ 3,40 STS

Milan – Juventus | Typ: Powyżej 2,5 bramki @ 1,75 STS