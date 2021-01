Kolejne zakażenie w Legii. Tym razem kluczowa osoba sztabu

Pierwszy zespół Legii Warszawa już w Dubaju, ale jak się okazuje kłopoty zdrowotne nie oszczędzają warszawian. Kilka dni temu, tuż przed 18. urodzinami badania dały pozytywny wynik u Szymona Włodarczyka. Dzisiaj kadra znowu musiała się został zmieniona. Kolejny pozytywny test, tuż przed wylotem trafił się wśród kadry szkoleniowej.

Asystent Czesława Michniewicza Przemysław Małecki także nie poleciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To spore osłabienie, gdyż mowa o osobie numer dwa w sztabie, którego Michniewicz ściągnął do Legii tuż po objęciu sterów. Obowiązki Małeckiego podczas obozu ma przejąć Tomasz Sokołowski, trener rezerw warszawskiego klubu. To nie jedyna zmiana, jeśli chodzi o współpracowników pierwszego trenera. Do sztabu trafił także Alessio De Petrillo, czyli były współpracownik Gian Piero Ventury, byłego selekcjonera kadry Włoch.

Na wylocie

Kibice Legii nie zobaczą już w drużynie kilku zawodników, którzy nie polecieli do Dubaju. Nie chodzi o względy zdrowotne, a po prostu koniec przygody z warszawskim zespołem. Odeszli już: Domagoj Antolić, Vamara Sanogo, William Remy czy Paweł Stolarski. Do Arki na wypożyczenie poszedł Maciej Rosołek, a ponadto lada moment z klubu ma odejść Jose Kante. Inaki Astiz do tej pory lawirował między pierwszym a drugim zespołem, ale coraz bliżej mu do bycia w sztabie trenerskim. Na zgrupowanie nie poleciał także Luis Rocha, któremu także – podobnie jak Hiszpanowi – kończy się kontrakt za pół roku.

Kadra Legii na zgrupowanie w Dubaju:

Artur Boruc, Radosław Cierzniak, Cezary Miszta, Kacper Tobiasz, Mateusz Hołownia, Artur Jędrzejczyk, Josip Juranović, Igor Lewczuk, Filip Mladenović, Ariel Mosór, Nikodem Niski, Marko Vesović, Mateusz Wieteska, Andre Martins, Mateusz Cholewiak, Bartłomiej Ciepiela, Walerian Gwilia, Michał Karbownik, Bartosz Kapustka, Jakub Kisiel, Luquinhas, Jehor Macenko, Kacper Skibicki, Bartosz Slisz, Joel Valencia, Paweł Wszołek, Kacper Kostorz, Rafael Lopes, Tomas Pekhart