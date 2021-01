Sebastien Haller o krok od transferu. Kiepski interes West Hamu!

To miał być hit transferowy rodem z klubu TOP6 Premier League. Sebastien Haller w 2019 roku dołączył do West Hamu za kwotę 50 milionów euro. Oczekiwania wobec reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej były zatem ogromne. Haller nie do końca mógł jednak odnaleźć się w angielskiej piłce. Najwidoczniej w przyszłość zawodnika w klubie nie wierzy nawet sam West Hamu. Według ostatnich doniesień mediów, londyński zespół sprzeda napastnika za mniej niż połowę kwoty, którą wydał na ten transfer.

Nie bez powodu Sebastien Haller kosztował ekipę “Młotów” 50 milionów euro. 26-latek w trakcie rozgrywek 2018/2019 był bardzo ważnym graczem Eintrachtu Frankfurt, co potwierdza fakt, iż środkowy napastnik strzelił w trakcie tego sezonu 15 goli i zaliczył 9 asyst w samej Bundeslidze. Do tego dochodzi także pięć bramek oraz trzy asysty w Lidze Europy.

Sebastien Haller opuści West Ham

Wszyscy w West Hamie mieli nadzieję, iż Haller będzie tak samo ważnym ogniwem w Londynie. 26-latek nie mógł jednak odnaleźć się w Premier League. Podczas ubiegłej kampanii reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej strzelił “tylko” 7 goli w 32 ligowych meczach. W obecnych rozgrywkach, Haller jest zaledwie rezerwowym snajperem.

West Ham najprawdopodobniej nie wierzy w karierę 26-latka w Premier League. Jak informuje bowiem “The Athletic”, ofensywny gracz zostanie najprawdopodobniej sprzedany do Ajaksu. Holenderski klub ma zapłacić za napastnika 22,5 miliona euro. Oznacza to, iż ekipa “Młotów” straci ponad połowę kwoty, którą zapłaciła w 2019 roku.