Szykuje się wielki powrót? Bartosz Salamon może trafić do ekipy z PKO BP Ekstraklasy!

Od lat Bartosz Salamon przebywa we Włoszech. Środkowy defensor reprezentował barwy takich klubów jak Brescia, Foggia, Milan, Sampdoria Cagliari czy SPAL. Wiele wskazuje na to, że przygoda 29-latka z Półwyspem Apenińskim dobiega końca. Według ostatnich doniesień, Salamon może trafić do Lecha Poznań. Byłby to powrót zawodnika do tego klubu po prawie piętnastu latach!

To właśnie z ekipy “Kolejorza” Bartosz Salamon trafił do Włoch. Środkowy obrońca w 2006 roku reprezentował barwy młodzieżowej drużyny Lecha. Wtedy Salamon przeniósł się do Brescii, gdzie najpierw także występował w zespole młodzieżowym, by następnie dostać szansę w pierwszej ekipie. Po dwóch całkiem udanych sezonach, defensorem zainteresował się Milan, który sprowadził Polaka w 2013 roku za kwotę 3,5 miliona euro.

W Mediolanie Bartosz Salamon nie zrobił wielkiej kariery. Szybko został sprzedany do Sampdorii, gdzie także nie miał szans na grę. 29-latek trafił zatem na wypożyczenie do Pescary, która rywalizowała w Serie B. Na pierwsze poważne występy w najwyższej klasie rozgrywkowej Bartosz Salamon musiał czekać do kampanii 2016/2017. Razem z Cagliari Polak wywalczył kampanię wcześniej awans do Serie A, dlatego był częścią drużyny w kolejnych rozgrywkach. Trudno było jednak określić środkowego defensora ważnym ogniwem zespołu. Salamon rozstał się z Cagliari w 2017 roku.

Bartosz Salamon trafi do Lecha?

W ostatnich sezonach Bartosz Salamon reprezentował barwy SPAL oraz Frosinone. Aktualnie środkowy defensor jest graczem ekipy z Ferrary. W obecnym sezonie Polak wystąpił w 13 spotkaniach Serie B, strzelając nawet dwie bramki. Jak twierdzi jednak Radosław Nawrot z Interii, Salamon wkrótce może pożegnać się z włoską piłką. Zainteresowanie obrońcą wykazuje Lech Poznań, który prowadzi już rozmowy, by dopiąć ten transfer. Tym samym Salamon ma szansę wrócić do ekipy “Kolejorza” po prawie piętnastu latach.