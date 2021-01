Granada – Barcelona. Typy, kursy (09.01.2021)

Na pierwszy rzut oka to mecz jakich wiele, ale patrząc w tabelę, spotykają się dwie drużyny z szerokiej czołówki. Krótko mówiąc Granada i Barcelona kontynuują sobotę jako dzień spotkań góry tabeli La Liga.

Granada – Barcelona zapowiedź (sobota, 18:30)

Może Granada nie grzeje tak kibiców w Polsce, ale mówimy o uczestniku Ligi Europy z tego sezonu oraz siódmej drużynie obecnie w LaLiga. Ekipa Diego Martineza nie jest widowiskowa, ale nad wyraz skuteczna. Potrafi zaskoczyć mocniejszych, co pokazali choćby wygrywając z Sevillą w tym sezonie. Jednak ogólny bilans z drużynami czołówki mają w tych rozgrywkach niezbyt dobry – lanie od Atletico oraz porażki z Realem Sociedad czy Madryt. To jednak wyjazdy, a co innego może być u siebie.

Barcelona chyba powoli wraca do dyspozycji, jakiej przyzwyczaiła swoich kibiców. Przeciwko Athletikowi Bilbao zagrali naprawdę dobre zawody i mogli się podobać. Zwłaszcza współpraca Pedriego z Messim. Gdy wrócić Ansu Fati będą jeszcze mocniejsi, a tak muszą liczyć na jakieś zrywy pozostałych graczy ofensywy.

Granada – Barcelona kursy bukmacherskie

Kursy w Totolotek prezentują się następująco:

Granada wygra, kurs: 6,91

Remis, kurs: 5,10

Barcelona wygra, kurs: 1,43

Granada – Barcelona typy

Z Barceloną na wyjazdach różnie bywa. Jeśli mają wygrać, to zapewne strzelać będą ci, którzy w ostatnich tygodniach błyszczeli najbardziej. Bardziej pewna wydaje się bramka Messiego, ale bardziej opłacalna może być, jeśli trafi Pedri.

Granada – Barcelona | Typ: Pedri strzeli @ 2,75 Totolotek

Granada – Barcelona | Typ: Messi strzeli @ 1,50 Totolotek