Osasuna – Real Madryt. Typy, kursy (09.01.2021)

Ostatni sobotni mecz może zapowiadać się w Hiszpanii pod kątem opadów śniegu. Na godziny spotkania przewidywane są spore opady. Osasuna zapewne ucieszy się, bo łatwiej będzie się bronić. Real Madryt niekoniecznie, gdyż chciałby w normalnych warunkach zagrać i wygrać. Każde opady na El Sadar raczej będą promowały gospodarzy. Jak będzie? Zobaczymy wieczorem.

Osasuna – Real Madryt zapowiedź (sobota, 21:00)

Gdyby nie Puchar Króla, Osasuna nie miałaby nawet okazji na poprawę humoru. Po raz ostatni ekipa z Nawary wygrała pod koniec października. Od tamtej pory 10 meczów bez zwycięstwa. Trzeba jednak przyznać, że w ostatni weekend zdobyli punkt na trudnym terenie, w San Sebastian. To może dobrze smakować, choć Real Sociedad był wówczas o dwie klasy lepszy i tylko przez nieskuteczność nie wygrał.

Real wygrał z Celtą i miał aż tydzień wolnego, co rzadko się zdarza w tym sezonie. Jednak zaraz zaczynają kolejny maraton, bo już w środku tygodnia mecz Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem. Do Pampeluny nie pojechał Dani Carvajal, który i tak doznał urazu, ale przy okazji pauzuje za kartki. Wraca do kadry meczowej Sergio Ramos. Ciekawe jak zestawi skład Zinedine Zidane. Być może Nacho przejdzie na prawą obronę, a wtedy w ofensywie zostanie Lucas Vazquez. Tak byłoby chyba lepiej patrząc na dyspozycje wychowanka Królewskich.

Osasuna – Real Madryt kursy bukmacherskie

W Totolotek kursy prezentują się następująco:

Osasuna wygra, kurs: 7,00

Remis, kurs: 4,35

Real Madryt wygra, kurs: 1,50

Osasuna – Real Madryt typy

Real jest faworytem, ale tak samo było w przypadku wyjazdu do Elche. Nadal jednak można mieć wątpliwości, co do jego obrony. Dlatego próbujemy goli z obu stron. Kto dla gości? A może Lucas Vazquez, który z Celtą strzelał i podawał. Jest forma, kurs wysoki, więc trzeba próbować.

Osasuna – Real Madryt | Typ: Obie strzelą @ 1,92 Totolotek

Osasuna – Real Madryt | Typ: Lucas Vazquez strzeli @ 3,60 Totolotek