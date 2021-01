FC Barcelona wybiera prezydenta klubu. Kandydaci już zebrali podpisy

FC Barcelona poinformowała, że w walce o stanowisko prezydenta klubu zmierzy się czterech kandydatów. Najwięcej podpisów zdobył niegdyś pełniący tę funkcję Joan Laporta.

Czterech kandydatów w grze

Wybory nowego prezydenta “Dumy Katalonii” odbędą się 24 stycznia 2021 roku. Kilka dni temu pojawiły się informacje o tym, że termin może ulec zmianie, jednak ostatecznie do wszystkiego dojdzie zgodnie z planem. W związku z tym kandydaci zbierali podpisy do 11 stycznia, czyli do minionego poniedziałku.

Każdy z kandydatów musiał zebrać przynajmniej 2257 podpisów. Najwięcej (10257) zebrał ich były prezydent klubu, Joan Laporta. Liczbę wymaganą do startów w wyborach przekroczyli również Toni Freixa, Emili Rosaud i Victor Font. Nie udało się to dwóm innym kandydatom – Xavier Vilajoana zebrał 1968 podpisów, a Agusti Benedito, Jordi Farre, Lluis Fernandez i Perre Riera ostatecznie nie przekazali podpisów do przeliczenia.

Powrót Joana Laporty?

Głównym faworytem do objęcia stanowiska prezydenta klubu jest aktualnie Joan Laporta. Działacz pełnił tę funkcję już w latach 2003-2010, gdy FC Barcelona zdobyła dwa puchary Ligi Mistrzów oraz cztery mistrzostwa Hiszpanii. Do jego zasług można też zaliczyć pozyskanie Ronaldinho na początku kadencji oraz powierzenie roli trenera pierwszego zespołu Pepowi Guardioli w 2008 roku.