Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund. Typy, kursy (19.01.2021)

Bayer Leverkusen w hicie kolejki Bundesligi zagra z Borussią Dortmund. Czy podopieczni Petera Bosza zatrzymają Erlinga Haalanda i spółkę?

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund zapowiedź

“Aptekarze” aktualnie znajdują się na trzecim miejscu w lidze niemieckiej, gromadząc 29 punktów. W ostatnich meczach Bundesligi zespół z Leverkusen jednak nie zachwyca. Dowodem na to jest seria czterech spotkań bez zwycięstwa, która trochę oddaliła drużynę od dwóch pierwszych miejsc.

Tymczasem Borussia Dortmund obecnie znajduje się oczko niżej od najbliższego rywala, z taką samą liczbą punktów. Piłkarze pod wodzą Edina Terzicia w 2021 roku pokonali Wolfsburg i RB Lipsk, aczkolwiek ostatnio się potknęli. BVB zremisowało bowiem w poprzedniej kolejce 1:1 z przedostatnim Mainz.

W ubiegłym sezonie pojedynki zespołów kończyły się różnie. W Dortmundzie gospodarze wygrali aż 4:0, jednak w rundzie rewanżowej zakończyło się triumfem 4:3 “Aptekarzy”. Czy tym razem podopieczni Petera Bosza znów wygrają?

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund kursy

Według bukmacherów, większe szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu mają goście. Kurs na ich triumf wynosi 2.15, a ich rywali 3.15. Z kolei szanse na remis określono na kurs 3.75.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund typy

Obie drużyny pragną walczyć o najwyższe pozycje mimo kryzysów w tym sezonie – Bayer przechodzi trudny czas, a Borussia ma go za sobą. Można jednak oczekiwać tutaj goli po obu stronach barykady. W przypadku gości, częściej one padają w drugiej połowie, na co warto postawić.

Leverkusen – BVB | Typ: Obie drużyny strzelą @1.52 STS

Leverkusen – BVB | Typ: BVB strzeli więcej goli w drugiej połowie @2.30 STS