Leicester – Chelsea. Typy, kursy (19.01.2021)

O 21:15 na King Power Stadium zobaczyć będziemy mogli bardzo ciekawie zapowiadające się starcie Leicester z Chelsea. Wynik tego spotkania w dużym stopniu może wpłynąć na to, jak będzie wyglądać walka o czołową czwórkę Premier League w drugiej połowie sezonu.

Leicester – Chelsea zapowiedź (wtorek, 21:15)

Dla gospodarzy bieżący sezon jest bardzo udany i jest potwierdzeniem tego, że Leicester chce już na stałe włączyć się do ścisłej czołówki Premier League. Brendan Rodgers wykonuje znakomitą pracę i utracenie w końcowej fazie poprzednich rozgrywek miejsca w Lidze Mistrzów można traktować wyłącznie jako ogromny pech. Mistrzowie Anglii z 2016 roku pokazują ciekawy futbol i stanowią zagrożenie dla najlepszych drużyn w kraju. Ostatnie 10 starć we wszystkich rozgrywkach to aż 7 zwycięstw, 2 remisy i porażka, co jest kapitalnym rezultatem. Klasę ekipy z King Power Stadium jeszcze lepiej oddają wygrane z Tottenhamem i Southampton oraz remis z Manchesterem United.

Dzisiaj naprzeciw Leicester stanie borykająca się ze sporym kryzysem Chelsea. Pomimo zwycięstw bez straty bramki w dwóch ostatnich spotkaniach gra ekipy prowadzonej przez Franka Lamparda nie jest przekonująca i ewidentnie widać brak jakiegokolwiek planu na mecz, zwłaszcza w formacji ofensywnej. Ostatnie 7 kolejek w Premier League to zaledwie 2 zwycięstwa, w tym jedno odniesione w sobotę z Fulham. Wymęczony komplet punktów z beniaminkiem grającym przez 45 minut spotkania w osłabieniu wskazuje na spory problem, któremu jak najszybciej musi zaradzić Lampard. Z perspektywy The Blues sytuacja w tabeli coraz bardziej się komplikuje i brak zwycięstwa dzisiaj z Leicester będzie oznaczał kolejne pomniejszenie szans na zajęcie miejsca w czołowej czwórce.

Leicester – Chelsea kursy bukmacherskie

W STS kursy na to spotkanie przedstawiają się następująco:

– zwycięstwo Leicester, kurs: 2.80

– remis, kurs: 3.40

– zwycięstwo Chelsea, kurs: 2.50

Leicester – Chelsea nasze typy

Kursy wystawione na ten mecz przez bukmacherów są bardzo wyrównane, a nawet minimalnie wskazujące Chelsea jako faworyta. The Blues mają jednak ogromne problemy, które może wykorzystać doskonale grająca z kontrataku ekipa Brendana Rodgersa. Typujemy w tym starciu podział punktów.

Leicester – Chelsea | Typ: Remis @3.40 STS

Leicester – Chelsea | Typ: BTTS @1.70 STS