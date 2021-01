Oficjalnie: Łukasz Bejger piłkarzem Śląska Wrocław

Łukasz Bejger kolejnym wzmocnieniem defensywy Śląska Wrocław. Piłkarz podpisał z klubem 4,5-letni kontrakt.

Występy w juniorach i rezerwach “Czerwonych Diabłów”

Łukasz Bejger ostatnie dwa i pół roku spędził w Manchesterze United. Początkowo piłkarz występował w zespole juniorów, a następnie trafił do drużyny rezerw. W drużynie “Czerwonych Diabłów” 19-latek wystąpił w tym sezonie w sześciu meczach, zdobywając jednego gola.

Powrót do Polski

Przez ostatnie miesiące mówiło się, że wkrótce były piłkarz juniorów Lecha wróci do Polski. Według medialnych doniesień reprezentant Polski U-19 był najbliżej Rakowa Częstochowa. Ostatecznie zdecydował się jednak na inny kierunek.

– Decyzja o powrocie do Polski była przeze mnie bardzo dobrze przemyślana. Chcę przede wszystkim nabierać doświadczenia w piłce seniorskiej i stale podnosić swoje umiejętności. Od dłuższego czasu byłem w kontakcie z dyrektorem sportowym Dariuszem Sztylką, rozmawiałem także z trenerem Vitezslavem Lavičką i bardzo zależało mi, aby trafić do Śląska Wrocław. Klub przedstawił mi ciekawy plan rozwoju, dlatego jestem przekonany, że podjąłem dobrą decyzję i będę robił we Wrocławiu regularne postępy – przyznał piłkarz w rozmowie dla klubowych mediów.

Bejger trafił do Śląska Wrocław, z którym podpisał 4,5-letni kontrakt. To drugie wzmocnienie defensywy zespołu w ostatnich dniach. Wcześniej do drużyny dołączył bowiem wypożyczony z Rakowa Maciej Wilusz.

fot. Dawid Antecki/slaskwroclaw.pl