Aston Villa – Newcastle. Typy, kursy (23.01.2021)

Kiedy praktycznie wszystkie drużyny w Premier League rozgrywają swoje mecze w FA Cup, to Aston Villa oraz Newcastle nadrabiają zaległości w lidze. Gospodarze dzisiejszego starcia już nie mają żadnych problemów z koronawirusem i na pewno możemy spodziewać się maksymalnego zaangażowania ze strony zawodników Aston Villi w dzisiejszym spotkaniu. Goście tego meczu grają ostatnio fatalnie i dlatego właśnie bukmacherzy spodziewają się zwycięstwa gospodarzy. Mimo wszystko w piłce nożnej wszystko jest możliwe i nie można wykluczyć sensacji w dzisiejszym starciu. Szykuje nam się ciekawy mecz na Villa Park.

Aston Villa – Newcastle zapowiedź (sobota, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia na pewno wiedzą, że ich pozycja w tabeli może być lepsza jeśli uda im się powygrywać zaległe mecze. Mecz z Newcastle na papierze nie zapowiada się na najtrudniejszy, ale dobrze wiemy, że w Premier League bardzo często zdarzają się niespodzianki i można spodziewać się absolutnie wszystkiego po każdej drużynie w tej lidze. Mimo wszystko zawodnicy Aston Villi podchodzą do tego meczu podbudowani dobrym występem na wyjeździe z Manchesterem City. Co prawda gospodarze dzisiejszego meczu przegrali tamto spotkanie, ale postawa graczy Aston Villi była naprawdę bardzo dobra i nie mogli oni wstydzić się za swój występ.

Goście dzisiejszego spotkania w ostatnim czasie grają tragicznie i nie bez powodu wielu ekspertów uważa Newcastle za najgorszą drużynę w lidze jeśli chodzi o formę. Przewaga nad strefą spadkową wciąż jest bezpieczna, ale jeśli Sroki nie zaczną punktować to niedługo sytuacja może się już wymknąć spod kontroli. Dzisiejsze starcie na pewno byłoby dla graczy Newcastle idealne do przełamania, ale Aston Villa ma w swoich szeregach wielu fantastycznych graczy i nie będzie to na pewno łatwe zadanie do wykonania.

Aston Villa – Newcastle kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Aston Villa. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.50. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Aston Villa – Newcastle, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.45. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 6.25.

Aston Villa – Newcastle nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy nie dają większych szans w tym spotkaniu ekipie gości. Sroki w ostatnim czasie nie grają na dobrym poziomie i w tym momencie może wydawać się, że goście dzisiejszego starcia będą walczyli do samego końca sezonu o utrzymanie w Premier League. Gospodarze po bardzo solidnym meczu nie byli w stanie wyjechać z Etihad z punktami. Mimo wszystko gracze Aston Villi zagrali na wysokim poziomie i dzisiaj taka gra powinna bez większych problemów wystarczyć na Newcastle. Można spodziewać się dzisiaj ciekawego starcia, które powinno stać na całkiem wysokim poziomie. Mimo wszystko to gospodarze powinni w tym spotkaniu wygrać.

Aston Villa – Newcastle | Typ: handicap: Aston Villa -1 @2.35 STS

Aston Villa – Newcastle | Typ: obie drużyny nie strzelą gola @1.95 STS