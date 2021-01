Totalizator Sportowy świętuje 65. urodziny. Największy mecenas polskiego sportu

25 stycznia to dzień ważnej rocznicy dla całego polskiego sportu. 65 lat temu swoją działalność rozpoczęło Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy. Choć przez te wszystkie lata zmieniło się prawie wszystko – od ustroju politycznego, przez system rozgrywek sportowych, po oferowane przez TS gry liczbowe, jedno pozostało bez zmian. Przedsiębiorstwo jest największym mecenasem sportu w Polsce i ciągle przyczynia się do dalszego rozwoju naszego kraju w wielu dyscyplinach.

Złotówka na wagę miliona

25 stycznia 1956 roku w Polsce. I sekretarzem KC PZPR był Bolesław Bierut, premierem Józef Cyrankiewicz. Swoje pierwsze piłkarskie mistrzostwo Polski zdobył CWKS (wówczas nie Legia) Warszawa, a Skra Bełchatów dopiero miała uruchomić sekcję siatkarską. Nieco ponad pół roku wcześniej oficjalnie otwarto Stadion Dziesięciolecia, natomiast Stadion Śląski był na wykończeniu, choć jeszcze nie planowano na nim pierwszego w Polsce sztucznego oświetlenia na arenie sportowej, które zamontowano trzy lata później.

To właśnie wtedy, na mocy Zarządzenia Nr 7 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej rozpoczęło działalność Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy. Chociaż już 17 grudnia 1955 roku powołano do życia instytucję, której dochód miał być przeznaczony na budowę i remonty obiektów i urządzeń sportowych, nieco ponad miesiąc później przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność. Na warszawskim Śródmieściu, na zbiegu ulic Marszałkowskiej i Wspólnej powstała pierwsza kolektura, w której dwa dni później miało odbyć się pierwsze losowanie.

8, 12, 31, 39, 43, 45 – taki był pierwszy wynik losowania, które przez najbliższe 65 lat było częścią życia codziennego i polskiej popkultury. Warto dodać, że jeszcze wtedy losowano nie kulki, a zwitki papieru, natomiast bęben losowania był poruszany ręcznie. Na znak współpracy ze sportem, każda liczba oznaczała poszczególną dyscyplinę. Tym samym podczas pierwszego losowania szczęśliwcy wyznaczyli w kolejności rosnącej: gimnastykę, łyżwiarstwo szybkie, skoki narciarskie, strzelectwo, trójskok i tenis stołowy. Jeden los kosztował “złotówkę”, natomiast nagroda główna wynosiła kilka milionów złotych (w 1959 roku na pewien czas wyznaczono górną granicę, czyli milion).

Po dwóch miesiącach do zakładów w ramach gier Totalizatora Sportowego wprowadzono zakłady polskiej ligi piłkarskiej, które szybko zaczęły się cieszyć największą popularnością. Z kolei trzy i pół roku później dodano do oferty typowanie ligi angielskiej.

“Totalizator Sportowy buduje obiekty sportowe”

Należy podkreślić, że od samego początku działalności przedsiębiorstwa, jego myślą przewodnią było hasło “Totalizator Sportowy buduje obiekty sportowe”. Zresztą sposób finansowania sportu przez TS już wtedy był jasny i przejrzysty. Każdy los kosztował “złotówkę”, z której 51% przeznaczano na wypłatę wygranych, a 49% na działalność przedsiębiorstwa oraz finansowanie obiektów sportowych.

W ten sposób przez 65 lat wszystkie obiekty sportowe w Polsce były finansowane w dużej mierze ze środków Totalizatora Sportowego. Zresztą to stadiony były jednymi z pierwszych obiektów, na których znajdowały się punkty TS. Przedsiębiorstwo odpowiadało często za powstawanie infrastruktury sportu, a także jej remonty i modernizacje. Dzięki tym funduszom powstało wiele boisk, stadionów, hal sportowych, sal gimnastycznych, pływalni, kortów tenisowych czy krytych lodowisk. Totalizator Sportowy odpowiadał również za unowocześnianie skoczni i tras narciarskich czy torów kajakowych. Pieniądze z TS posłużyły również budowie całych kompleksów sportowych oraz obiektów specjalistycznych.

Coraz większy wpływ, jaki Totalizator Sportowy miał na powstanie i modernizację kolejnych obiektów sprawił, że zwiększono nakłady na finansowanie sportu. Po pewnym czasie już 77 procent z każdej złotówki trafiało na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Sponsor kadry olimpijskiej

Rola Totalizatora Sportowego jako największego mecenasa polskiego sportu wciąż rosła. Po wielu latach dbania o obiekty w całej Polsce, przedsiębiorstwo rozpoczęło stałą współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim. Po raz pierwszy Totalizator Sportowy był oficjalnym sponsorem krajowej kadry olimpijskiej w 1994 roku, podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer. To właśnie wtedy po raz pierwszy w imprezie sportowej tej rangi brał udział medalista z Turynu, biathlonista Tomasz Sikora.

Współpraca przedsiębiorstwa z PKOl-em trwa nieprzerwanie do dziś. Przez ten czas Totalizator Sportowy wspierał polskich olimpijczyków podczas trzynastu Igrzysk Olimpijskich. – Długofalowa współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim ma także korzystny wpływ na postrzeganie marki Totalizatora Sportowego i gier z portfolio LOTTO. Buduje skojarzenia ze stałością wartości i przekonań oraz wskazuje konsekwentnie realizowany kierunek rozwoju Totalizatora Sportowego – można przeczytać na oficjalnej stronie TS.

Należy tutaj również dodać, że Totalizator Sportowy finansuje udział Polaków w turniejach olimpijskich. Poza tym również odpowiada za nagrody dla sportowców, trenerów oraz związków każdej z dyscyplin. Przedsiębiorstwo ma także wpływ na rozwój i szkolenie młodych talentów, sponsorując udział w młodzieżowych turniejach. – Dzięki wsparciu sponsorów PKOl promuje ideę olimpijską, upowszechnia sport, zwalcza doping i edukuje – informuje TS na oficjalnej stronie.

Wpływ na rozwój wioślarstwa w Polsce

W 1993 roku Totalizator Sportowy został sponsorem tytularnym klubu wioślarskiego LOTTO-Bydgostia. Od tamtej pory wioślarze z Bydgoszczy regularnie sięgają po mistrzostwo Polski. Nie można również zapominać o ich międzynarodowych sukcesach. Przez 28 lat trenujący w LOTTO-Bydgostii zdobyli osiem medali olimpijskich oraz dwanaście medali mistrzostw świata.

Wioślarzami z największymi sukcesami są dwukrotny mistrz olimpijski i czterokrotny medalista MŚ Robert Sycz i Magdalena Fularczyk-Kozłowska – złota medalistka IO w Rio de Janeiro, która ma na koncie również brązowy medal IO oraz srebrny i brązowy medal MŚ. W ostatnich latach trzeba podkreślić również sukcesy Natalii Madaj-Smolińskiej, która zdobyła złoty medal na poprzednich igrzyskach oraz dwa medale MŚ. Warto odnotować również srebrny medal z IO 2008, zdobyty przez Bartłomieja Pawełczaka i Miłosza Bernatajtysa, wchodzących w skład czwórki bez sternika.

Tour de Pologne

Inną inicjatywą, którą od pewnego czasu wspiera Totalizator Sportowy jest Tour de Pologne, czyli największa impreza sportowa corocznie odbywająca się w Polsce. Współpraca trwa od 2014 roku.

– Przy tak niezwykłym projekcie nie mogło zabraknąć Totalizatora Sportowego i jego marki LOTTO. Jestem pewna, że nasza obecność uskrzydli wszystkich startujących i pozwoli im osiągnąć znakomite – przyznała w 2019 roku Dyrektor Biura Prasowego Totalizatora Sportowego, Aida Bella.

Sponsorowanie najważniejszych wyścigów konnych w kraju

Sportem, na który duży wpływ wywarł TS są również wyścigi konne. Totalizator Sportowy od lat wspiera największe zawody hippiczne w Polsce. Marka LOTTO jest obecna na Cavaliadzie w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Krakowie, Międzynarodowych i Krajowych Zawody WKKW, a także na Mistrzostwach Europy WKKW w Strzegomiu.

Nie można też zapominać, że przedsiębiorstwo dba o utrzymanie i wizerunek Toru Wyścigów Konnych Służewiec. – Dla Totalizatora Sportowego jest to miejsce strategiczne, ważne i wpisujące się w jego misję – można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej TS.

LOTTO w nazwie

Totalizator Sportowy jest również sponsorem piłkarskiej ekstraklasy. Stała współpraca z ligą trwa od 2015 roku, a w latach 2016-2019 TS był tytularnym sponsorem rozgrywek LOTTO Ekstraklasy. Chociaż obecnie rozgrywki mają już inną nazwę, przedsiębiorstwo wciąż jest ich partnerem głównym.

LOTTO w nazwie ma również polska superliga tenisistów stołowych. Ta współpraca trwa od 2016 roku. – Wspieranie Superligi to rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w tenisie stołowym, profesjonalizacja rozgrywek na najwyższym szczeblu, promocja rozgrywek a w konsekwencji zwiększanie zainteresowania rozgrywkami wśród obecnych i potencjalnych kibiców tenisa stołowego – jak informuje Totalizator Sportowy na oficjalnej stronie internetowej. Przy okazji TS jest sponsorem tytularnym zespołu LOTTO ZOOleszcz Gwiazda Bydgoszcz.

Sportem, w którym przedsiębiorstwo wciąż wykazuje zaangażowanie jest również koszykówka. TS wspiera Energa Basket Ligę i będzie partnerem głównym najbliższego Superpucharu Polski. Warto jednak szczególnie zwrócić uwagę na promocję koszykówki 3×3. Zresztą w mistrzostwach Polski w tej odmianie jest właśnie Totalizator Sportowy.

Totalizator Sportowy sponsoruje również lekkoatletów. Spółka jest bowiem tytularnym sponsorem LOTTO Memoriału Kamili Skolimowskiej.

Od Małysza do Lewandowskiego

Nie można również zapomnieć o tym, że TS był sponsorem Adama Małysza. Czterokrotny medalista olimpijski podczas swojego ostatniego sezonu zakładał narty z logiem LOTTO. Co więcej, gdy skoczek zdecydował się na udział w rajdach samochodowych, Totalizator Sportowy wciąż był jego partnerem.

Ambasadorem spółki z okazji 65-lecia został Robert Lewandowski. – Bardzo doceniam wsparcie, jakiego Totalizator Sportowy udziela polskim sportowcom. Od lat pomoc ta umożliwia im spełnianie marzeń. W tym roku dzięki ciężkiej pracy spełniło się moje wielkie marzenie – wzniosłem puchar Ligi Mistrzów. To była jedna z najważniejszych chwil w moim życiu. Zawsze będę powtarzał: nigdy nie przestawajcie marzyć. Cieszę się, że dzisiaj mogę świętować 65-lecie Totalizatora Sportowego razem z Wami – wyznał w grudniu zdobywca nagrody dla Najlepszego Piłkarza FIFA w 2020 roku.

Totalizator Sportowy patrzy w przyszłość

Poza tym Totalizator Sportowy zainicjował jeszcze wiele innych inicjatyw. Jedną z nich była Szkoła Mistrzów LOTTO, w której uczestniczyli między innymi młodzi żużlowcy, rajdowcy oraz żeglarze. Pomagali im kolejno Piotr Protasiewicz, Krzysztof Hołowczyc i Roman Paszke. Marka LOTTO pojawia się również w tytule ogólnopolskich zawodów triathlonowych.

Jedną z ostatnich inwestycji TS jest gaming, który w ostatnich latach wyraźnie zyskał na popularności na całym świecie. Totalizator Sportowy stworzył ffVC Tech and Gaming, inicjatywę z udziałem partnerów zarządzających ffVC przy wsparciu PFR Ventures oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nowy fundusz CVC ma przekazać nawet 100 milionów na startupy z dziedziny gamingu, ale także technologii.

Miliardy dla polskiego sportu

W ciągu ubiegłego roku Totalizator Sportowy przekazał 820 milionów złotych na finansowanie polskiego sportu. Co więcej, według oficjalnych wyliczeń spółka na ten cel wydała prawie 13 miliardów złotych z tytułu dopłat do gier LOTTO. Jak widać, hasło “Totalizator Sportowy buduje obiekty sportowe” nie było tylko zwykłym frazesem. Do tej pory bowiem spółka inwestuje w obiekty sportowe, dbając o ich utrzymanie.

TS wykorzystuje również możliwości współczesnych czasów i otwiera się na wspieranie nowych sportowych inicjatyw, jak Mistrzostwa Polski w koszykówce 3×3, a także gaming. W tej chwili 75% funduszy spółki trafia do polskich klubów oraz obiektów sportowych. Cała lista, z wyodrębnieniem województw, znajduje się na oficjalnej stronie Totalizatora Sportowego i trzeba przyznać, że rośnie z roku na rok. Dlatego nie ma cienia wątpliwości, kto jest od lat największym mecenasem polskiego sportu.

