Athletic Bilbao – Getafe. Typy, kursy (25.01.2021)

Dwudziesta kolejka La Ligi stała na bardzo wysokim poziomie. W poniedziałkowy wieczór fani na całym świecie będą mogli jednak obejrzeć kolejny mecz, który zapowiada się naprawdę ciekawie. Athletic Bilbao podejmie na własnym obiekcie Getafe, które w ostatnim czasie znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. To samo można powiedzieć o gospodarzach dzisiejszego starcia. Athletic wygrał z Realem Madryt oraz Barceloną i zawodnicy ekipy z Bilbao mogli świętować zwycięstwo w Superpucharze Hiszpanii. Dzisiaj bukmacherzy stawiają na gospodarzy i raczej nie jest to wielkie zaskoczenie. Mimo wszystko szykuje nam się bardzo ciekawy mecz, który powinien stać na wysokim poziomie.

Athletic Bilbao – Getafe zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia nie grali w tym sezonie na wysokim poziomie w La Lidze, ale ostatnie rezultaty na pewno wlały w serca kibiców Athleticu wiele nadziei. Ich ulubieńcy wygrali Superpuchar Hiszpanii, a po drodze pokonali dwie wielkie ekipy czyli Real Madryt i Barcelonę. Nie było to więc przypadkowe zwycięstwo i można się spodziewać, że gospodarze będą w stanie pokonać swojego rywala w dzisiejszym starciu. Mimo wszystko zawodnicy Athleticu muszą zachować spokój i grać po prostu na swoim poziomie do którego ostatnio przyzwyczaili swoich fanów.

Goście dzisiejszego meczu również mogą być zadowoleni z ostatnich wyników w swoim wykonaniu. Zawodnicy Getafe wygrali swoje dwa ostatnie mecze ligowe i poprawili swoją pozycję w tabeli. Teraz wygląda to w wykonaniu gości dzisiejszego starcia zdecydowanie lepiej. Przewaga nad strefą spadkową jest już kilkupunktowa, ale stawka jest bardzo zbita i gracze Getafe potrzebują kolejnych dobrych wyników jeśli myślą o spokojnym utrzymaniu w tym sezonie. Dzisiejsze starcie nie będzie jednak należało do najłatwiejszych, bo rywale Getafe grają ostatnio na wysokim poziomie. Mimo wszystko szykuje nam się ciekawy mecz.

Athletic Bilbao – Getafe kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Athletic Bilbao. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.30. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Athletic Bilbao – Getafe, to STS ma na to zdarzenie kurs 2.95. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.55.

Athletic Bilbao – Getafe nasze typy

Choć w tabeli ligowej wyżej znajdują się zawodnicy Getafe, to po tym meczu sytuacja może się zmienić. Gracze Athleticu tracą dwa oczka do swojego dzisiejszego rywala, a po ostatnich udanych wynikach w Superpucharze Hiszpanii na pewno można się spodziewać, że gospodarze dzisiejszego starcia pójdą za ciosem i wygrają kolejne spotkanie z rzędu. Takie samo zdanie mają bukmacherzy, którzy większe szanse na wygraną dają dzisiaj rywalom Getafe. Mimo wszystko goście zwyciężyli w swoich dwóch ostatnich meczach i można spodziewać się, że od czasu do czasu będą w stanie postraszyć swoich przeciwników i nie będzie to jednostronne spotkanie.

Athletic Bilbao – Getafe | Typ: Athletic Bilbao @2.30 STS

Athletic Bilbao – Getafe | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 goli @3.45 STS