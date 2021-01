Wisła Płock przeprowadziła kolejny transfer w zimowym oknie transferowym. Do drużyny “Nafciarzy” dołączył występujący wcześniej w FC Chambly Oise, Luka Susnjara.

Pożegnanie z Francją

Luka Susnjara to były młodzieżowy reprezentant Słowenii. Piłkarz jest wychowankiem rodzimego Domżale, z którego w młodym wieku powędrował do Atalanty. Po roku we Włoszech wrócił do swojej ojczyzny, gdzie występował do ubiegłego roku. Od sierpnia piłkarz grał we francuskim FC Chambly, występującym we francuskiej Ligue 2.

Od początku rozgrywek Słoweniec wystąpił w 11 meczach. Początkowo grał regularnie w pierwszym zespole, aczkolwiek od pewnego czasu był głównie rezerwowym. Od listopada zagrał bowiem tylko w trzech meczach ligowych.

Okaże się poważnym wzmocnieniem płocczan?

Nowym miejscem występów piłkarza będzie Wisła Płock. Luka Susnjara zasilił skład “Nafciarzy” za darmo, podpisując półtoraroczną umowę, z opcją przedłużenia o rok. 23-latek występuje głównie na lewym skrzydle, ale dotychczas grał również na innych ofensywnych pozycjach.

To trzeci transfer klubu z Płocka w zimowym oknie transferowym. Wcześniej szeregi “Nafciarzy” zasilili Kacper Rogoziński z ŁKS-u Łagów, a także Łukasz Mościcki z Huraganu Wołomin.