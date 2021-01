Bojan Nastić wzmacnia Jagiellonie

Z ekstraklasowymi transferami bywa mocno przewrotnie. Papierowe hity okazują się kompletnymi niewypałami, zaś te kontrowersyjne ogromnymi wzmocnieniami. Logika bywa mocno pokrętna, choć w tym wypadku raczej szukamy samych pozytywów. Bojan Nastić podpisał kontrakt z Jagiellonią Białystok, co kibiców na Podlasiu powinno uspokoić w kontekście lewej obrony zespołu.

Pięciokrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny nie miał daleko do nowego pracodawcy. Przychodzi z BATE Borysów, a więc klubu nie anonimowego, w którym był podstawowym graczem. Na Białoruś trafił w 2019 roku po rozwiązaniu kontraktu z belgijskim KRC Genk. Początkowo nie mógł grać, ale sezon 2020 już należał do niego. Trzeba pamiętać, że Białorusini grają systemem wiosna-jesień, więc tam rozgrywki z rokiem 2020 już przeszły do historii.

BATE tym razem zgarnęło tylko wicemistrzostwo. Na finiszu ekipa z Borysowa zremisowała z Dynamem Mińsk 0:0, co skrzętnie wykorzystał Szachtior Soligorsk. Ci ostatni pokonali inną stołeczną drużynę – FK – 4:2, a dwa decydujące gole strzelali w… doliczonym czasie gry. Dla BATE to nie był dobry wynik, choć Nastić mógł się pochwalić liczbami. W końcu 10 asyst w trakcie sezonu dla lewego obrońcy to wynik kapitalny!

Bojan Nastić latem skończy 27 lat, więc jeszcze kilka lat gry ma przed sobą, a przy dobrych występach Jaga będzie mogła go spieniężyć. Póki co podpisał kontrakt do czerwca 2024. W przeszłości poza Genkiem grał jeszcze w Vojvodinie Nowy Sad oraz Oostende. Co ciekawe zanim trafił do kadry Bośni, występował także w serbskich młodzieżówkach.