Crystal Palace – Wolverhampton. Typy, kursy (30.01.2021)

Od siedmiu ligowych spotkań piłkarze Wolverhampton nie są w stanie wygrać meczu. Czy w wyjazdowym starciu z Crystal Palace ekipa “Wilków” przełamie niechlubną serię?

Crystal Palace – Wolverhampton zapowiedź (sobota, 16:00)

Forma Crystal Palace w ostatnim czasie pozostawia wiele do życzenia. Zespół wygrał zaledwie jedno z dziewięciu ligowych starć, triumfując w rywalizacji z Sheffield United, które jest aktualnie na ostatnim miejscu. Rozczarowujące wyniki przekładają się na pozycję w tabeli. Drużyna “Orłów” zajmuje czternastą lokatę w lidze.

Taki sam dorobek punktowy mają zawodnicy Wolverhampton, jednakże podopieczni Nuno Espirito Santo ze względu na lepszy bilans bramkowy plasują się o jedną pozycję wyżej. Ekipa “Wilków” w nowym roku nie wygrała jeszcze ligowej potyczki, notując dwa remisy i dwie porażki. Sympatycy Wolverhampton mogą jednak optymistycznie patrzeć w przyszłość. W 20. kolejce drużyna zremisowała bowiem na wyjeździe z Chelsea.

Ostatni raz obie ekipy zmierzyły się na początku stycznia w ramach Pucharu Anglii. Mecz na własnym obiekcie wygrali piłkarze Wolverhampton, którzy zwyciężyli 1:0.

Crystal Palace – Wolverhampton kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Wolverhampton. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.6. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.1. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 3.

Crystal Palace – Wolverhampton typy

Jest to niewątpliwie trudny mecz do wytypowania. Potwierdza to fakt, iż obie ekipy do tej pory zgromadziły tyle samo punktów. Z pewnością zarówno gracze Crystal Palace, jak i piłkarze Wolverhampton mają coś do udowodnienia swoim kibicom. Możemy zatem spodziewać się bramek z dwóch stron.

Crystal Palace – Wolverhampton | Typ: Obie drużyny strzelą gola 2.1 @ Noblebet

Crystal Palace – Wolverhampton | Typ: Powyżej 2.5 bramki w meczu 2.55 @ Noblebet