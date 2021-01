Manchester City – Sheffield United. Typy, kursy (30.01.2021)

Piłkarze Sheffield United w środku tygodnia sprawili prawdziwą sensację, wygrywając wyjazdowe starcie z “Czerwonymi Diabłami”. Ponownie ekipa “The Blades” zmierzy się w Manchesterze, tym razem z zespołem Pepa Guardioli. Wydaje się, że wyzwanie jest jeszcze trudniejsze.

Manchester City – Sheffield United zapowiedź (sobota, 16:00)

W Manchesterze City wszystko działa jak należy. Potwierdza to fakt, iż ekipa “The Citizens” wygrała wszystkie mecze rozgrywane w 2021 roku. Co więcej, piłkarze Pepa Guardioli zanotowali łącznie jedenaście zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Dobra postawa drużyny z Etihad Stadium wpłynęła na pozycję zespołu w tabeli. Manchester City w końcu wskoczył na fotel lidera i ma punkt przewagi nad lokalnym rywalem. Warto zaznaczyć, że “The Citizens” rozegrali o jeden mecz mniej.

Wbrew pozorom w dobrych nastrojach mogą być piłkarze Sheffield United. Choć “The Blades” zajmują obecnie ostatnie miejsce w tabeli ze stratą aż dziesięciu punktów do bezpiecznej lokaty, to trzy ostatnie potyczki Sheffield United dają nadzieję na utrzymanie. Najpierw piłkarze Chrisa Wildera wygrali 1:0 z Newcastle, później co prawda przegrali 1:3 z Tottenhamem, ale w ostatniej kolejce niespodziewanie wygrali na wyjeździe z Manchesterem United 2:1. Tak cenny triumf z pewnością zmobilizuje zespół.

O poprawę dorobku punktowego w najbliższym starciu będzie niezwykle trudno. Wydaje się bowiem, że tylko cud może sprawić, iż Manchester City nie wygra tego spotkania. Podobny nastrój panował jednak przed potyczką Sheffield z “Czerwonymi Diabłami”, dlatego zawodnicy Wildera zapewne pozostawiają sobie cień szansy.

Manchester City – Sheffield United kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Manchester City. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.12. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 10. Triumf Sheffield United bukmacherzy ocenili na kurs 28.

Manchester City – Sheffield United typy

Podopieczni Pepa Guardioli mimo wszystko nie powinni mieć żadnych problemów z wygraniem spotkania, dlatego typujemy pewną wygraną gospodarzy.

Manchester City – Sheffield United | Typ: Manchester City strzeli w obu połowach 1.6 @ Noblebet

Manchester City – Sheffield United | Typ: Manchester City będzie wygrywać do przerwy różnicą minimum dwóch goli 2.95 @ Noblebet