Warta Poznań pokonała Cracovię. Jakub Kiełb zdobył bramkę sezonu?

Warta Poznań dobrze rozpoczęła 2021 rok. Podopieczni Piotra Tworka pokonali w Grodzisku Wielkopolskim Cracovię 1:0 po pięknym golu Jakuba Kiełba. – Kandydat do bramki sezonu – piszą kibice po meczu.

Michal Siplak miał szczęście

Sobotnie popołudnie z ekstraklasą rozpoczęło się niemrawo. Dowodem na to jest brak celnych strzałów w pierwszej połowie. Piłkarze obu zespołów byli bardziej brutalni aniżeli skuteczni. Co więcej, Warta była bliska otrzymania rzutu karnego. Wówczas w trakcie zamieszania w polu karnym Cracovii, Michal Siplak dotknął piłki ręką, za co piłkarz wstępnie otrzymał czerwoną kartkę. Paweł Gil zweryfikował jednak sytuację poprzez VAR i zauważył, że podczas akcji na spalonym znajdował się Michał Kopczyński. Tym samym “Pasy”, a w szczególności słowacki obrońca, mogły odetchnąć z ulgą.

Jakub Kiełb bohaterem

Bramka, która ustaliła wynik spotkania, zasługuje na szczególną uwagę. Najpierw Michał Jakóbowski z łatwością ograł jednego z piłkarzy “Pasów”, a następnie podał w pole karne do Jakuba Kiełba. Lewy obrońca Warty najpierw przyjął piłkę, po czym pięknym strzałem skierował piłkę do bramki. Karol Niemczycki nie miał tutaj nic do powiedzenia.

Kandydat do bramki sezonu — Wojciech Jaśkowiak (@W22Jaskowiak) January 30, 2021

Warta zrównała się z Cracovią

Dzięki trafieniu Jakuba Kiełba Warta Poznań awansowała na 12. miejsce. “Zieloni” mają na koncie 16 punktów, czyli tyle samo, co jedenasta Cracovia. W najbliższy piątek drużyna z Poznania zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk, natomiast “Pasy” zagrają w Szczecinie z Pogonią.

Fot. screen Canal+ Sport