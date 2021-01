Krystian Bielik opuścił boisko na noszach. Kontuzja wydaje się poważna

Krystian Bielik podczas meczu z Bristol City musiał opuścić boisko w pierwszej połowie z powodu kontuzji. Sytuacja piłkarza Derby County wygląda na dość poważną.

Krystian Bielik od czasu powrotu po długotrwałej kontuzji jest ważną postacią zespołu Derby County. W zespole prowadzonym obecnie przez Wayne’a Rooneya piłkarz od początku grudnia niemal zawsze pojawiał się w wyjściowej jedenastce. Wyjątkiem był tylko mecz 1/32 finału Pucharu Anglii, gdy trener postanowił dać szansę rezerwowym. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy reprezentant Polski dwa razy skierował piłkę do bramki.

W meczu z Bristol City Krystian Bielik ponownie znalazł się w pierwszej jedenastce. Piłkarz musiał jednak opuścić plac gry w 36. minucie, gdy został zniesiony na noszach. – Bielik leży, trzyma się za kolano i słyszymy jego okrzyki bólu z loży prasowej, która znajduje się po drugiej stronie stadionu – relacjonował brytyjski dziennikarz Ryan Conway.

Bielik is down, holding his knee and we can hear his yelps of pain from the press box….which is on the other side of the stadium.

