Betis – Osasuna. Typy, kursy (01.02.2021)

Na zakończenie 21. kolejki La Liga pojedynek Betisu z Osasuną. Zdecydowanie lepiej w tym sezonie radzą sobie gospodarze, którzy mogą nawet myśleć o grze w europejskich pucharach. Goście z kolei znajdują się w dole tabeli i będą walczyć o utrzymanie. Kto osiągnie lepszy rezultat?

Betis – Osasuna zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Gospodarze osiągnęli bardzo dobrą formę i w ostatnim czasie notują satysfakcjonujące rezultaty. Ostatnie siedem meczów we wszystkich rozgrywkach ekipa z Andaluzji zakończyła bez porażki, a jeśli mielibyśmy cofnąć się do ostatniego pojedynku, który zakończyli oni “na tarczy” byłby to 29. grudnia, kiedy to ulegli Levante 3:4. Betis plasuje się na ósmej pozycji w tabeli, a ich strata do miejsc gwarantujących grę w europejskich pucharach nie jest zbyt duża.

Osasuna natomiast nie jest w tak dobrej sytuacji i najprawdopodobniej do samego końca będzie musiała walczyć o utrzymanie w La Liga. Dobrym prognostykiem może być ostatnia kolejka ligowa i zwycięstwo z Granadą, dzięki któremu opuścili strefę spadkową. Ostatnie pięć kolejek Osasuny to tylko jedna porażka, co również dobrze zwiastuje na przyszłość. Spotkania bezpośrednie z Betisem nie idą jednak po ich myśli, gdyż w ostatnich sześciu nie potrafili odnieść zwycięstwa.

Betis – Osasuna kursy bukmacherskie

W Totolotku kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Betisu, kurs: 1.87

– remis, kurs: 3.70

– zwycięstwo Osasuny, kurs: 4.26

Betis – Osasuna nasze typy

Lepszą drużyną jest póki co ekipa gospodarzy i to ich zwycięstwo będziemy typować. Nie przewidujemy przy tym dużej liczby bramek.

Betis – Osasuna | Typ: Betis wygra @1.87 Totolotek

Betis – Osasuna | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.80 Totolotek

