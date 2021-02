Wolverhampton – Arsenal. Typy, kursy (02.02.2021)

Najciekawszym wtorkowym meczem w Premier League będzie starcie Wolverhampton z Arsenalem. Gospodarze borykają się ze sporymi problemami i od dłuższego czasu są w sporym kryzysie. Czy uda im się wyjść na prostą w spotkaniu przeciwko Kanonierom?

Wolverhampton – Arsenal zapowiedź (wtorek, 19:00)

Ekipa Wilków ma ogromne problemy z wygrywaniem swoich meczów, ponieważ ostatnie zwycięstwo w Premier League odnieśli pod koniec zeszłego roku pokonując Chelsea 2:1. Później przyszły co prawda dwa zwycięstwa w FA Cup, jednak wyeliminowanie Crystal Palace oraz szóstoligowego Chorley raczej nie należy do wybitnych osiągnięć. Drużyna Nuno Espirito Santo ma bardzo duże problemy z grą ofensywną, co w dużej mierze spowodowane jest kontuzją Raula Jimeneza. Brak Meksykanina odbija się na poczynaniach Wolves, którzy od kilkunastu spotkań nie potrafili zachwycić.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!

Jeśli chodzi o Arsenal, to można powiedzieć, że są odwrotnością Wolverhampton. Rok 2021 w wykonaniu Kanonierów jest jak na razie co najmniej dobry. Od 26-go grudnia The Gunners przegrali zaledwie jedno spotkanie i to pucharowe z Southampton. Jeśli popatrzymy tylko na spotkania ligowe to od tego czasu Arsenal rozegrał siedem meczów wygrywając pięć z nich i notując dwa remisy. Rywale byli przy tym naprawdę silni, bowiem była to m.in. Chelsea, Southampton czy Manchester United. Pierwszy mecz w tym sezonie pomiędzy obiema drużynami zakończył się zwycięstwem Wolverhampton 2:1, co na pewno dodatkowo zmotywuje piłkarzy Mikela Artety.

Wolverhampton – Arsenal kursy bukmacherskie

W Totolotku kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Wolverhampton, kurs: 3.59

– remis, kurs: 3.35

– zwycięstwo Arsenalu, kurs: 2.16

Wolverhampton – Arsenal nasze typy

Nie przewidujemy tutaj spektakularnego widowiska, zwłaszcza, że oba zespoły nie należą do najbardziej overowych. Mimo wszystko to Arsenal jest w zdecydowanie lepszej formie i to w ich kierunku zagramy.

Wolverhampton – Arsenal | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.66 Totolotek

Wolverhampton – Arsenal | Typ: Arsenal wygra @2.16 Totolotek

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!