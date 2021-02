Polska vs Reszta Świata: Mocny początek wiosny dla Polaków

Za nami pierwsza “wiosenna” kolejka, mimo że sceneria za oknem tego nie potwierdza. Na ośmiu stadionach działo się tyle, że można byłoby obdzielić tym kilka kolejek lig zagranicznych. My jednak sprawdzamy jak w zestawieniu Polska vs Reszta Świata poradzili sobie nasi i od razu uspokajamy. Znaczących zmian nie odnotowaliśmy, a jeśli już, to na plus!

Zagłębie – Wisła Płock

Bardzo dobry początek wiosny. Zagłębie w końcu z większością Polaków na boisku od początku, co przecież nie zdarzało się zbyt często. Długo taki stan jednak nie potrwał, gdyż szybko czerwoną kartkę dostał Dominik Jończy. Potem jednak zmiany zrobiły swoje. W Płocku tradycyjnie więcej naszych, choć zmiany nieco umiędzynarodowiły zespół na koniec meczu.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/29

Raków – Pogoń

Hit kolejki i niezbyt pozytywne wyniki. Głównie za sprawą Rakowa. Marek Papszun zdecydował się tylko na trójkę Polaków w wyjściowym składzie. Na szczęście po przerwie pojawiło się ich więcej i rolę w drugiej połowię odwróciły. Portowcy rozpoczynali od 7:3, a skończyli na 5:6. Płakać z tego powodu nie będą, bo wygrali za sprawą Polaka oraz młodzieżowca – Adriana Benedyczaka.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/30

Warta – Cracovia

Wynik całego meczu niezły, ale oczywiście głównie za sprawą Warty Poznań. Jeśli czytaliście nasze podsumowanie jesieni sprzed tygodnia, wiecie o czym mowa. Beniaminek był najbardziej “polskim” zespołem minionej rundy, a Cracovia najbardziej “międzynarodowym”. W tej materii się nie zmieniło i mecz rozpoczęli Polacy w stosunku 10:2 dla poznaniaków. Potem Michał Probierz zrobił zmiany, ale niewielki z tego pożytek.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/30

Lechia – Jagiellonia

Kolejny mecz z szybką czerwoną kartką dla polskiego zawodnika. Tym razem antybohaterem Jacek Kałuziński z Lechii, który w przeciągu minuty dostał dwie żółte kartki! Poza tym jednak możemy być zadowoleni, bo jedni i drudzy chętnie korzystali z Polaków. To budujące, zwłaszcza w przypadku Jagiellonii, gdyż różnie bywało z tym w Białymstoku.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/32

Górnik – Lech

Obydwa zespoły jesienią często grały mecze z niewielką liczbą miejscowych w podstawowym składzie. Tym razem jednak poszli mocno do przodu. Co ciekawe 9 z 13 Polaków to byli młodzieżowcy i w ten sposób mamy rekord Ekstraklasy! Wynik kapitalny, choć im dłużej mecz trwał, tym naszych i młodych było coraz mniej. W dodatku oba gole autorstwa obcokrajowców.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/30

Wisła Kraków – Piast

Takie mecze rzadko się zdarzają. Wisła prowadziła 3:0, skończyło się 3:4, a gwiazdą meczu był Jakub Świerczok. On dał sygnał do ataku dla gliwiczan swoim kapitalnym golem. Piast wygrał na inauguracje wiosny i gliwiczanie także potwierdzili to, jak kończyli jesień – czyli ze znaczą przewagą naszych w podstawowym składzie. Wśród zmienników także przeważali Polacy. Tego samego nie można powiedzieć o Białej Gwieździe, dla której jednak strzelali polscy obrońcy – Maciej Sadlok i Łukasz Burliga.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/31

Podbeskidzie – Legia

Beniaminkowie zazwyczaj bardzo mocno stawiali na Polaków, a tymczasem Podbeskidzie takich graczy miało mniej od Legii! W momencie rozpoczęcia meczu było 5:6 na korzyść warszawian. Kłopot w tym, że to Górale mieli tego Polaka, który jako jedyny trafił do siatki. Rafał Janicki zapewnił sensacyjną wygraną gospodarzom.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/29

Stal – Śląsk

Bardzo nudny mecz na zakończenie kolejki. W nim dużo miejscowych, ale na początku głównie za sprawą Stali Mielec. Po przerwie zmiany także w zespole Śląska, gdzie z ławki bardzo często podnoszą się w większości Polacy. Tak było i tym razem.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/30

Dwa mecze dla przyjezdnych, reszta nasza

Zbyt wielu goli kibice nie obejrzeli w miniony weekend, ale plus jest taki, że w większości należały one do Polaków. W zasadzie poza meczami w Gdańsku i Zabrzu, strzelali tylko nasi. Nawet w Krakowie, gdzie wpadły gole Browna Forbesa i Vidy, poza tym było pięć naszych bramek! Na plus także trafienia ze strony młodzieżowców, które dawały komplet punktów w piątek i w niedzielę. Dawid Kocyła dla Wisły Płock, Adrian Benedyczak dla Pogoni oraz Dominik Steczyk dla Piasta.