Sheffield – WBA. Typy, kursy (02.02.2021)

O 19:00 w Premier League zobaczyć będziemy mogli dwa starcia, z czego znacznie mniej ciekawym wydaje się być potyczka Sheffield z WBA. Stawka tego pojedynku jest jednak niebanalna, bowiem jest to konfrontacja dwóch najsłabszych drużyn tego sezonu w Premier League. Czy którejś z ekip uda się zgarnąć komplet punktów?

Sheffield – WBA zapowiedź (wtorek, 19:00)

Biorąc pod uwagę postawę Sheffield w trakcie sezonu 2020/2021 możemy stwierdzić, że ostatnie tygodnie są udane jak na standardy ekipy Szabli. Zespół prowadzony przez Chrisa Wildera zwyciężył bowiem w czterech spośród sześciu ostatnich starć we wszystkich rozgrywkach, dzięki czemu zakwalifikował się m.in. do 1/8 finału FA Cup. Ligowe zwycięstwa z Newcastle oraz, sensacyjne, z Manchesterem United nie zmieniły nic w sprawie ich pozycji w tabeli, ale na pewno podbudowały morale. Dwie wspomniane porażki przyszły również z czołowymi zespołami, co na pewno nie należy traktować jako powód do wstydu.

Jeśli chodzi z kolei o West Bromwich Albion, to przyjście Sama Allardyce’a miało odmienić grę drużyny, a doświadczony Anglik miał uratować ekipę przed ponownym spadkiem do Championship. Początki Big Sama na The Hawthorns nie są jednak zbyt udane. Osiem rozegranych spotkań ligowych, w których udało się łącznie zdobyć 5 punktów nie są dobrym prognostykiem w perspektywie walki o utrzymanie. WBA ma ogromne problemy z grą defensywną i regularnie traci wiele goli. Jeśli szybko nie przyjdzie przełamanie, to The Baggies bardzo szybko pożegnają się z najwyższą klasą rozgrywkową w Anglii.

Sheffield – WBA kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Sheffield, kurs: 2.05

– remis, kurs: 3.25

– zwycięstwo WBA, kurs: 3.95

Sheffield – WBA nasze typy

Biorąc pod uwagę ostatnią formę obu drużyn idziemy w kierunku zwycięstwa gospodarzy. Obie drużyny nie mają już absolutnie nic do stracenia, więc zobaczyć możemy także bramki z obu stron.

Sheffield – WBA | Typ: Sheffield wygra @2.05 STS

Sheffield – WBA | Typ: BTTS @2.02 STS