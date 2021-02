Hit w półfinale Pucharu Króla

Za nami ostatnie losowanie Pucharu Króla w tym sezonie. Wszystko dlatego, że do końca rozgrywek pozostało pięć meczów. Cztery półfinałowe i jeden finał. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy 1/2 finału i wiadomo, że największym szczęściarzem w losowaniu był Athletic Club de Bilbao. Wszystko dlatego, że trafili na – teoretycznie – najsłabsze Levante. Jednak to druga para będzie hitem. Mowa bowiem o starciu Sevilli z Barceloną.

Przypomnijmy, że to jedyna faza rozgrywek, gdy rozgrywane są dwa mecze. Gospodarzami pierwszych meczów będą Athletic i Sevilla, zaś rewanżów Levante i Barcelona. Finał Pucharu Króla odbędzie się w Sewilli na La Cartuja 17 kwietnia. Dokładnie dwa tygodnie po… zaległym finale za sezon 2019/2020.

Na dokładny terminarz będzie jeszcze trzeba poczekać kilka godzin. Wydaje się jednak, że potrzebne będą roszady w ligowym rozkładzie jazdy. To dlatego, że Levante swój mecz ligowy w przyszły weekend miało rozegrać w piątek. To by oznaczało, że najpóźniej pucharowe spotkanie powinno się odbyć we wtorek. Kłopot w tym, że wówczas Athletic miałby zaledwie dwa dni odpoczynku po niedzielnym spotkaniu z Valencią.

To jednak zadanie do porozumienia RFEF i La Ligi przy okazji pierwszych spotkań. Rewanże odbędą się dopiero na początku marca.