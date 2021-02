Aston Villa – Arsenal. Typy, kursy (06.02.2021)

Zarówno Aston Villa jak i Arsenal znajdują się obecnie w okolicach środka tabeli, jednak bardzo wyrównana stawka sprawia, że obie drużyny nadal mogą marzyć nawet o zajęciu miejsca w czołowej czwórce. Kto zaprezentuje się z lepszej strony i zgarnie komplet oczek? A może zobaczymy podział punktów?

Aston Villa – Arsenal zapowiedź (sobota, 13:30)

Dla Aston Villi obecny sezon już teraz jest bardzo udany. The Villans zanotowali świetną pierwszą połowę sezonu i po 20. kolejkach mają na swoim koncie 32 punkty, co pozwala im z nadzieją patrzeć na drugą część kampanii. Ich ostatnie kolejki to prawdziwa sinusoida i przeplatanie zwycięstw z porażkami. Trudno jest przy tym znaleźć jakąkolwiek logikę, gdyż Aston Villa potrafiła wygrać chociażby z bardzo groźnym Southampton, by pozwolić sobie na utratę trzech bramek z Burnley. Piłkarze Deana Smitha już raz w tym sezonie pokonali Arsenal, więc będą próbowali zrobić to ponownie.

Kanonierzy wyraźnie przebudzili się po nieudanym starcie sezonu. Rok 2021 jest co najmniej przyzwoity w ich wykonaniu, ale cały obraz burzy ostatnia porażka z Wolverhampton. Londyńczycy objęli prowadzenie po golu Pepe, jednak sprokurowany rzut karny i czerwona kartka dla Davida Luiza mocno pokrzyżowała im plany. Druga czerwona kartka dla Bernda Leno w zasadzie przypieczętowała pierwszą ligową porażkę Arsenalu w tym roku. Obu piłkarzy oczywiście zabraknie w starciu z Aston Villą.

Aston Villa – Arsenal kursy bukmacherskie

W Totolotku kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Aston Villi, kurs: 2.68

– remis, kurs: 3.55

– zwycięstwo Arsenalu, kurs: 2.60

Aston Villa – Arsenal nasze typy

Kursy bukmacherskie doskonale oddają fakt, jak wyrównane spotkanie szykuje się na Villa Park. Obie drużyny powinny mieć swoje szanse – gospodarze będą starali się wykorzystać absencje Arsenalu w defensywie, który będzie chciał zdobyć komplet punktów, by powalczyć jeszcze o najlepszą czwórkę w Anglii.

Aston Villa – Arsenal | Typ: Powyżej 2,5 gola @1.63 Totolotek

Aston Villa – Arsenal | Typ: Watkins strzeli gola @2.40 Totolotek

