Pogoń Szczecin – Piast Gliwice. Typy, kursy (13.02.2021)

Pogoń Szczecin w meczu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy zagra u siebie z Piastem. Czy “Portowcy” umocnią się na pozycji lidera?

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice zapowiedź

Podopieczni Kosty Runjaicia aktualnie znajdują się na szczycie ekstraklasy, gromadząc 34 punkty. Zespół zresztą w dobrym stylu rozpoczął rok – pokonał najpierw Raków, a następnie Cracovię rozmiarem 1:0. Warto dodać, że “Portowcy” obecnie kontynuują serię sześciu ligowych zwycięstw z rzędu.

Z kolei gliwiczanie po słabszym początku sezonu już wskoczyli do górnej ósemki. Podopieczni Waldemara Fornalika aktualnie zajmują ósme miejsce w lidze, gromadząc 20 punktów. W 2021 roku zespół ma na razie komplet zwycięstw – licząc mecze ligowe, Puchar Polski i mecze towarzyskie. Poza tym, drużyna nie przegrała w ekstraklasie już od dziewięciu spotkań.

Ostatni raz zespoły miały okazję zmierzyć się w tym tygodniu w Pucharze Polski. Lepszy okazał się Piast, wygrywając na wyjeździe 2:1. Czy zespół powtórzy ostatni wynik?

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice kursy

Zdaniem bukmacherów, mecz powinien zakończyć się zwycięstwem “Portowców”. Kurs na to zdarzenie wynosi 2.25, natomiast na triumf gości 3.32. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 3.40.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice typy

Ostatnie mecze wskazują na to, że możemy w tym pojedynku zobaczyć kilka żółtych kartek. Tym bardziej, że obie drużyny, będą chciały wywalczyć tutaj trzy punkty. To również wskazuje na to, że zobaczymy więcej niż jednego gola po przerwie.

