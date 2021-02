Wisła Płock – Lech Poznań. Typy, kursy (14.02.2021)

Wisła Płock w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy zagra u siebie z Lechem. Czy podopieczni Dariusza Żurawia przełamią złą serię?

Wisła Płock – Lech Poznań zapowiedź

W tej chwili “Nafciarze” znajdują się na jedenastym miejscu w PKO BP Ekstraklasie, gromadząc 19 punktów. Podopieczni Radosława Sobolewskiego rozpoczęli rok w dobrym stylu – od zwycięstwa 2:0 z Zagłębiem. W poniedziałek drużyna miała zmierzyć się ze Stalą, aczkolwiek mecz odwołano ze względu na warunki pogodowe. Tym samym płocczanie mają jedno zaległe spotkanie.

Lechici mają dokładnie taki sam dorobek punktowy, aczkolwiek znajdują się o pozycję wyżej niż “Nafciarze”. Podopieczni Dariusza Żurawia nie mają ostatnio zbyt wielu powodów do zadowolenia. Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski po rzutach karnych przeciwko Radomiakowi również nie jest szczególnie dobrym prognostykiem. Mimo to, trener “Kolejorza” optymistycznie podchodzi do kolejnych starć.

Płocczanie nie wygrali z Lechem już od 2017 roku. Od tamtej pory poznański zespół wygrał pięć razy, a dwa starcia zakończyły się remisem. Czy podopiecznych Radosława Sobolewskiego stać na przełamanie?

Wisła Płock – Lech Poznań kursy

Zdaniem bukmacherów większe szanse na trzy punkty mają Lechici. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.90, natomiast na triumf ich rywali 3.89. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 3.75.

Wisła Płock – Lech Poznań typy

Lechici już dawno nie znaleźli drogi do bramki w pierwszej połowie spotkania, dlatego tym razem można oczekiwać tego samego. Należy też zwrócić uwagę, że Płock bywa trudnym terem i bez względu na wynik, sędziowie często dyktują tutaj sporo kartek.

Wisła – Lech | Typ: Lech nie strzeli w pierwszej połowie @1.87 Totolotek

Wisła – Lech | Typ: Powyżej 4.5 żółtych kartek @2.15 Totolotek