Lech Poznań nie wygrał piątego meczu z rzędu i oddał jeden celny strzał

Lech Poznań stracił kolejne punkty w PKO BP Ekstraklasie. “Kolejorz” przegrał na wyjeździe z Wisłą Płock 0:1 i aktualnie zajmuje 11. miejsce w lidze.

Mecz miał być okazją dla “Kolejorza”

Ostatnie tygodnie nie są dla Lechitów zbyt udane. Zespół zremisował w lidze zarówno z Górnikiem i Zagłębiem. Również w starciu Pucharu Polski po 90 minutach “Kolejorz” remisował, aczkolwiek wywalczył awans do ćwierćfinału po rzutach karnych. W lidze zespół nie wygrał jednak już od 6 grudnia, notując dwie porażki i trzy remisy.

Co ciekawe, w kolejce gdy Lech Poznań wygrał ostatni mecz, “Nafciarze” zanotowali ostatnią do tej pory porażkę, ulegając Górnikowi 1:0. Po nowym roku zespół na razie zagrał tylko z Zagłębiem, wygrywając 2:0. Spotkanie ze Stalą się bowiem nie odbyło z powodu warunków pogodowych.

Mimo to, Lechici przystępowali do tego spotkania jako faworyt bukmacherów. Mogło się wydawać, że podopieczni Dariusza Żurawia się przełamią. Tym bardziej, że sam trener po meczu z Radomiakiem powiedział, że optymistycznie patrzy w przyszłość i uznał, że awans do kolejnej rundy PP jest dobrym prognostykiem.

“Nafciarze” okazali się lepsi”

W pojedynku z Wisłą Płock “Kolejorz” okazał się jednak drużyną słabszą. Zespół gości pozwolił się zdominować pod każdym względem. Podczas gdy płocczanie w pierwszej połowie oddali dwa celne strzały, zespół Dariusza Żurawia oddali tylko jeden celny strzał w przeciągu całego spotkania.

Więcej szans mieli “Nafciarze” i koniec końców – to oni wykorzystali sytuację bramkową. Po akcji z udziałem Patryka Tuszyńskiego, piłkę skierował do bramki z bliskiej odległości Luka Susnjara. Jak się okazało, to trafienie ustaliło wynik meczu.

Trudna sytuacja Lechitów

Po tym spotkaniu Wisła Płock znajduje się na dziewiątym miejscu, gromadząc 22 punkty. Tymczasem Lech Poznań jest w gorszej sytuacji, gdyż zajmuje jedenaste miejsce, z 19 punktami na koncie, czyli tylko o pięć więcej niż ostatnie Podbeskidzie.

W najbliższej kolejce “Nafciarze” zmierzą się na wyjeździe z Legią, natomiast Lechici zagrają u siebie ze Śląskiem.

Wisła Płock – Lech Poznań 1:0

Susnjara 73’