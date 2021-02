Rafał Kurzawa bliski powrotu do Górnika

Jak poinformował na Twitterze dziennikarz “WP Sportowe Fakty”, Piotr Koźmiński, bliski podpisania kontraktu z Górnikiem Zabrze jest Rafał Kurzawa. Tym samym 7-krotny reprezentant Polski po prawie trzech latach może wrócić do Ekstraklasy.

Temat powtarza się podczas każdego okna

Sprawy nabrały przyspieszenia. Jak słyszę Rafał Kurzawa blisko Górnika Zabrze. Zaawansowane rozmowy. Sprawa bardzo świeża. — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) February 15, 2021

Temat Kurzawy w Górniku powraca co okno transferowe jak bumerang, ale za każdym razem brakowało konkretów. Pomocnik słynący ze znakomicie wykonywanych rzutów wolnych, który średnio radzi sobie na obczyźnie (w zeszłym sezonie tylko sześć występów w lidze duńskiej na wypożyczeniu dla Esbjergu, w bieżących rozgrywkach jeszcze nie pojawił się na boisku, gdyż w październiku rozwiązał kontrakt z Amiens SC). Tej zimy także wydawało się, że znów obu stronom nie uda spotkać się w połowie drogi.

Bez szans na transfer?

– Zabiegałem o Rafała Kurzawę dwa, albo trzy razy. Rozmawialiśmy z nim, nakłanialiśmy go do powrotu, żeby zaczął trenować i odbudował się w Górniku. Wszyscy w klubie oczekiwaliśmy, że Rafał do nas trafi we wrześniu, październiku, listopadzie. Do dnia dzisiejszego się to nie udało, nie jest to z naszej przyczyny i tyle w tym temacie – mówił niedawno na antenie Canal + odpowiedzialny za transfery w zabrzańskim klubie Artur Płatek.

Koniec z wybrzydzaniem?

Teraz wszystko wskazuje jednak, że obu stronom uda się w końcu dojść do porozumienia. Kurzawa odrzucił wcześniej oferty z Cypru, Dani i Turcji, nie zdecydował się również na żaden z ekstraklasowych klubów. Wydaje się więc, że trenujący od dłuższego czasu indywidualnie w Kępnie pomocnik zrozumiał, że w związku z ostatnimi występami, nie ma podstaw do tego, aby wybrzydzać na pojawiające się oferty.