Patryk Dziczek stracił przytomność podczas meczu. Piłkarz trafił do szpitala

Patryk Dziczek znów zmaga się z niepokojącymi problemami. Piłkarz Salernitany zasłabł w trakcie meczu ligowego z Ascoli i natychmiast przewieziono go do szpitala.

Problemy z września wydawały się zażegnane

O problemach zdrowotnych Patryka Dziczka zrobiło się głośno pod koniec września ubiegłego roku. Piłkarz, który przebywa na wypożyczeniu z Lazio do Salernitany, stracił przytomność podczas treningu. 23-latek trafił do szpitala na obserwację, aczkolwiek wypuszczono go po kilku dniach. Badania wówczas wykazały, że piłkarz nie ma żadnych problemów z sercem, co wtedy podejrzewano.

Wydawało się, że ze zdrowiem mistrza Polski z 2019 roku jest już wszystko dobrze. Piłkarz swego czasu pojawiał się w wyjściowej jedenastce Salernitany, aczkolwiek ostatnio znowu głównie wchodził na ostatnie minuty. Od końca października 23-latek zagrał w 15 spotkaniach Serie B.

Patryk Dziczek stracił przytomność na boisku

Po sobotnim meczu Salernitany z Ascoli napływają jednak kolejne niepokojące wieści na temat byłego młodzieżowego reprezentanta. Patryk Dziczek zasłabł w 86. minucie, stracił przytomność i upadł na murawę. Po tej sytuacji natychmiastowo przewieziono go do szpitala.

Lekarze wykluczyli zawał

W tej chwili jeszcze nie wiadomo nic więcej o stanie zdrowia piłkarza. Jak poinformował na Twitterze Mikołaj Kruk, lekarze Salernitany wykluczyli zawał serca.