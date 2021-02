Piast Gliwice – Warta Poznań. Typy kursy (22.02.2021)

Piast Gliwice w poniedziałkowym spotkaniu zmierzy się z Wartą Poznań. Czy podopieczni Waldemara Fornalika przedłużą serię meczów bez porażki?

Piast Gliwice – Warta Poznań zapowiedź

Podopieczni Waldemara Fornalika w ostatnim czasie są w dobrej formie, czego dowodem są wyniki. Gliwiczanie nie przegrali już bowiem od października, gdy zespół uległ Cracovii 0:1. Mimo to, o sobie daje znać drużynie słaby początek rozgrywek, przez co “Piastunki” zajmują dopiero 12. pozycję.

Z kolei Warciarze znajdują się oczko niżej, z 20 punktami na koncie. Podopieczni Piotra Tworka w tym roku również nie przegrali meczu ligowego, wygrywając z Zagłębiem i Cracovią 1:0 oraz remisując 1:1 z Lechią. Na uwagę zwraca szczególnie dobra postawa zespołu w obronie, o której świadczy niewielka liczba traconych goli.

Pierwszy pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem. Wówczas jednak podopieczni Waldemara Fornalika byli bez formy. Czy tym razem gliwiczanie będą w stanie wywalczyć trzy punkty?

Piast Gliwice – Warta Poznań kursy

Zdaniem bukmacherów faworytem tego starcia jest drużyna gospodarzy. Kurs na zwycięstwo gliwiczan wynosi 1.80, natomiast ich rywali 4.90. Tymczasem szanse na remis oceniono na 3.45.

Piast Gliwice – Warta Poznań typy

Patrząc na to, że goście tracą mało bramek – gospodarze nie powinni ich zdobyć za dużo. Należy również spojrzeć na to, że to zespół z Gliwic ostatnio jest częściej karany za przewinienia przez sędziów.

Piast – Warta | Typ: Piast poniżej 1.5 goli @1.75 STS

Piast – Warta | Typ: Więcej kartek Piasta @2.55 STS