Oficjalnie: Jakub Kosecki dołączył do zespołu Cracovii

Jakub Kosecki już wkrótce znowu zagra w PKO BP Ekstraklasie. 30-letni piłkarz, zgodnie z doniesieniami, podpisał kontrakt z Cracovią.

Koniec przygody z Turcją

Jakub Kosecki występował w zespole tureckiej drugiej ligi od sierpnia 2018 roku. Początkowo był podstawowym piłkarzem zespołu, aczkolwiek ostatnio wypadł z pierwszego składu. W drużynie z Adany 30-latek zagrał w tym sezonie w zaledwie dziewięciu spotkaniach.

Mimo czterech asyst w tym sezonie, Adana Demirspor pożegnała się z pięciokrotnym reprezentantem Polski. Piłkarz rozstał się z klubem po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. Współpraca dobiegła końca już 14 stycznia, aczkolwiek dopiero niedawno o tym oficjalnie poinformowano.

Kosa znowu zagra w ekstraklasie

W ostatnich miesiącach piłkarz kilkakrotnie wyraził chęć powrotu do PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie tak się stało. Zgodnie z medialnymi doniesieniami 30-letni piłkarz trafił do Cracovii. Jakub Kosecki podpisał z klubem umowę do końca sezonu.

Fot. Cracovia