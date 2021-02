POWRÓT PROMOCJI: Super Typer w LV BET!

Do soboty, do godziny 13:30 w LV BET obowiązywać będzie promocja o nazwie Super Typer. Będzie to kontynuacja popularnej promocji z zeszłego roku. Oferta obejmie 26. kolejkę angielskiej Premier League.

Zasady:

Wytypuj poprawnie rezultaty wszystkich meczów 26. kolejki angielskiej Premier League i wygraj wielką kasę! Niesamowite 20 000 PLN czeka! Za wytypowanie 9 z 10 meczów otrzymasz 5000 PLN, a wytypowanie 8 z 10 spotkań zagwarantuje Ci bonus 10 PLN.

Szczegóły i regulamin promocji dostępny jest TUTAJ.

