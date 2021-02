Anglia przejmie całe EURO 2021?

Nagły zwrot w sprawie organizacji EURO 2021. Jak poinformował na twitterze dziennikarz beIN Sports oraz CNN, Tancredi Palmeri, UEFA poważnie rozważa rezygnacje z organizacji turnieju w 12 krajach i rolę gospodarza zamierza powierzyć tylko jednemu. Ma być nim Anglia.

Jeszcze w styczniu prezydent UEFA, Aleksander Ceferin zapewniał: – Zależy nam, aby ME odbyły się w 12 krajach, tak jak wcześniej planowaliśmy. Te słowa padły na specjalnym spotkaniu Europejskiej Unii Piłkarskiej z przedstawicielami 12 miast-państw organizatorów, na którym m.in. do kwietnia przedłużono termin składania planów na zakwaterowanie kibiców. Dla Ceferina bowiem kwestią fundamentalną było, aby XVI finały mistrzostw Starego Kontynentu odbyły się z udziałem fanów. – Kibice są wielką częścią tego, co czyni futbol rzeczą szczególną – powiedział wówczas Słoweniec.

Od stycznia jednak wiele w kontekście walki z koronawirusem się nie zmieniło. Kolejne kraje-organizatorzy zaostrzają albo przedłużają zasady lockdownu, a także, w związku z wykryciem brytyjskiej odmiany koronawirusa, zamykają swoją granice. Na chwilę obecną więc trudno sobie wyobrazić, aby kibice swobodnie mogli jeździć po Europie za swoją reprezentacją. Stąd więc pomysł, aby turniej przenieść do jednego kraju. Początkowo głównym faworytem była Rosja, która organizowała MŚ 2018. Zdaniem, Palmeriego, EURO 2021 miałaby zorganizować Anglia.

BOOM!

Euro2021 very likely to be played solely in England as UEFA are opting for the one hosting country format and England is the one they believe being in best position to do so.

Decision expected to be taken within mid-April

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 25, 2021