Finał Ligi Mistrzów w USA? Prezydent UEFA jest na tak

O tym, że UEFA chciałaby zorganizować finał Ligi Mistrzów w USA mówi się już od lat. Jednak dopiero teraz, te plany mogą się w końcu zmaterializować.

Najbliższe finały zarezerwowane

Organizatorzy najbliższych pojedynków o uszaty puchar są już znani. W tym roku finalistów gościć będzie Stambuł (gdyby nie pandemia, organizowałby decydujące starcie w 2020 roku), w kolejnych latach będą to Sankt Petersburg, Monachium i Londyn.

Finał na zachętę

W sezonie 2024/2025, jeśli wierzyć coraz częściej pojawiającym się spekulacjom, Champions League ma przejść największą reformę od lat – zlikwidowana ma zostać faza grupowa w dotychczasowym kształcie, a w rozgrywkach ma wziąć udział aż 36 drużyn. I właśnie finał “nowej” Ligi Mistrzów odbyłby się już za oceanem.

Takie informacje pojawiły się już w 2019, kiedy UEFA sprzedała prawa do pokazywania najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek dwóm amerykańskim nadawcom – CBS Corp. i Univision Communications. Zachętą miała być perspektywa transmisji finału Ligi Mistrzów właśnie w USA.

Ceferin jest na “tak”

Teraz, zdaniem “The Sun”, sprawa jest już niemal przesądzona. Finał miałby się odbyć w Nowym Jorku, na MetLife Stadium, który może pomieścić aż 82 000 widzów. Swoje mecze rozgrywają tam co prawda drużyny NFL – New York Giants i New York Jets, ale mecze piłkarskie na tym obiekcie także się już odbywały (choćby słynne sparingowe derby w Madrytu w 2019 roku, w którym Atletico rozbiło Real 7:3).

O sprawie napisała również “Marca”, cytując prezydenta UEFA, Aleksandra Ceferina: – Dla przykładu, z Portugalii do Azerbejdżanu jest taka sama odległość, jak do Nowego Jorku. Dla kibiców to nie powinien być problem.