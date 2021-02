Tottenham – Burnley. Typy, kursy (28.02.2021)

O 15:00 w Premier League bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek Tottenhamu z Burnley. Dla gospodarzy ostatni okres w lidze nie jest najbardziej udany, przez co spadli oni już na 9. miejsce w tabeli. Goście natomiast nadal nie są pewni utrzymania i potrzebują kolejnych punktów.

Tottenham – Burnley zapowiedź (niedziela, 15:00)

Gospodarze ewidentnie spuścili nogę z gazu, a ich ostatnie pięć kolejek Premier League przyniosło im korzyść w postaci zaledwie trzech punktów. Pokonanie bardzo słabo spisującego się WBA nie może jednak stanowić powodu do optymizmu. Pewnym promykiem nadziei może być jednak dwumecz w 1/16 finału Ligi Europy z austriackim Wolfsbergerem. Pomimo oszczędzania sił kluczowych zawodników Koguty bez problemów dwukrotnie rozgromili rywala wygrywając 4:0 oraz 4:1. Spurs będą starali się oprzeć na tym swoje kolejne udane mecze, ale wszystko musi zacząć się od dzisiejszego starcia z Burnley.

The Clarets wyraźnie poprawili swoją dyspozycję, co przełożyło się na zdobywane punkty. Ostatnie pięć kolejek to zaledwie jedna porażka – z będącym w fenomenalnej formie Manchesterem City. Ekipa prowadzona przez Seana Dyche’a nie ma powodów do wstydu, gdyż nawet z czołowymi zespołami nie przegrywa wysoko. Pojedynki z rywalami na swoim poziomie przynoszą im jednak punkty, czego dowodem są dwa remisy z przeciwnikami w walce o utrzymanie czyli WBA oraz Fulham. Dzisiaj przed Burnley o wiele trudniejsze zadanie, ale na pewno goście nie oddadzą łatwo punktów.

Tottenham – Burnley kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Tottenhamu, kurs: 1.53

– remis, kurs: 4.15

– zwycięstwo Burnley, kurs: 6.88

Tottenham – Burnley nasze typy

Spotkanie posiada wyraźnego faworyta, którym jest Tottenham. Burnley jednak tanio skóry nie sprzeda i naszym zdaniem będzie to zacięty pojedynek. Nie przewidujemy przy tym dużego gradu goli.

Tottenham – Burnley | Typ: Remis @4.15 BETFAN

Tottenham – Burnley | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.95 BETFAN