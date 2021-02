Zagłębie Lubin lepsze od Cracovii. W tym meczu było wszystko!

Zagłębie Lubin wygrało pierwszy mecz w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy. “Miedziowi” pokonali 4:2 Cracovię i awansowali na szóste miejsce w lidze.

Po pierwsze zwycięstwo w lidze w 2021 roku

Oba zespoły nieudanie rozpoczęły 2021 rok w PKO Ekstraklasie. “Pasy” od końca stycznia zgromadziła tylko dwa punkty po podziale punktów z beniaminkami – Podbeskidziem i Stalą. Z kolei Zagłębie do czasu meczu z Cracovią zdobyło przez ten czas zaledwie punkt, dzięki remisowi z Lechem. Pod większą presją przez meczem byli jednak podopieczni Michała Probierza, którzy przed meczem zajmowali trzecie miejsce od końca.

Tym razem szkoleniowiec Cracovii postanowił zaryzykować i dał szansę dwóm młodzieżowcom, co dość rzadko mu się zdarza. Obok Karola Niemczyckiego w pierwszym składzie “Pasów” pojawił się także Daniel Pik. Uwagę mogły zwrócić także debiuty – w Cracovii po raz pierwszy zagrali Luis Rocha i Jakub Kosecki, natomiast w Zagłębiu swoją pierwszą szansę otrzymał nowy napastnik, Karol Podliński.

Gol kolejki, karne i czerwone kartki

Wynik spotkania otworzyli jednak lubinianie i to w jakim stylu! Gola na 1:0 strzelił Patryk Szysz, wykonując przewrotkę po rzucie rożnym.

CO ON TERAZ ZROBIŁ ⁉😱 Fantastyczne trafienie Patryka Szysza dla @ZaglebieLubin! 💥 Mamy gola kolejki ❓😎 pic.twitter.com/j4qolhqLqI — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 28, 2021

Można jednak powiedzieć, że głównym bohaterem spotkania okazał się Lorenco Simić. Chorwat co prawda zdobył bramkę ustalającą wynik spotkania, aczkolwiek wcześniej uczestniczył w dwóch trafieniach Cracovii. W 30. minucie stoper Zagłębia skierował piłkę do własnej bramki, natomiast w 72. minucie w polu karnym “Miedziowych” odbił piłkę, która powędrowała do Filipa Piszczka.

Na tym jednak nie koniec dramaturgii. Oba zespoły miały bowiem szansę na zmianę wyniku z jedenastu metrów. Lepiej wyszli na tym “Miedziowi”, gdyż Filip Starzyński wykorzystał swój rzut karny. Należy tutaj dodać, że w ten sposób piłkarz Zagłębia pobił klubowy rekord zdobytych bramek w ekstraklasie, strzelając swojego 41. gola. Mniej szczęścia miał Pelle van Amersfoort, którego strzał obronił Dominik Hładun.

Należy również dodać, że Cracovia kończyła mecz w dziewiątkę. W 53. minucie plac gry opuścił Daniel Pik, który sprokurował rzut karny. Za to w samej końcówce z boiska został wyrzucony debiutujący dzisiaj Luis Rocha.

Sytuacja Cracovii coraz trudniejsza

Po tym spotkaniu Zagłębie Lubin znajduje się na szóstym miejscu, gromadząc 26 punktów. Z kolei Cracovia zajmuje czternastą lokatę, mając już tylko trzy punkty przewagi nad ostatnią Stalą Mielec. W następnej kolejce Cracovia zmierzy się na wyjeździe z Rakowem, natomiast Zagłębie zagra u siebie z Jagiellonią.

Cracovia – Zagłębie Lubin 2:4

Simić 30’sam., Piszczek 72’ – Szysz 10’, Starzyński 44’, 53’k., Simić 86’