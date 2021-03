Everton – Southampton. Typy, kursy (01.03.2021)

W poniedziałkowy wieczór fani Premier League nie będą mogli narzekać na nudę. Everton podejmie na własnym obiekcie Southampton i raczej będzie to starcie, które powinno stać na wysokim poziomie. Bukmacherzy nie mają jednak większych wątpliwości i stawiają dzisiaj na gospodarzy, którzy w poprzedniej kolejce pokonali na wyjeździe Liverpool. Goście jednak w swoim ostatnim spotkaniu zremisowali na własnym obiekcie z Chelsea, więc obie ekipy podchodzą do tego starcia w całkiem niezłych nastrojach. Jeśli jednak popatrzymy na cały sezon to jednak gospodarze wyglądają zdecydowanie lepiej i dlatego właśnie można spodziewać się, że to zawodnicy Evertonu bardziej liczą na wygraną w tym meczu.

Everton – Southampton zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia w ostatnim czasie mieli problemy ze zdobywaniem punktów, ale poprzedni weekend okazał się dla graczy Evertonu przełomowy. Podopieczni Carlo Ancelottiego pokonali na wyjeździe Liverpool i było to naprawdę wielkie osiągnięcie dla całej społeczności Evertonu. Nie można wymarzyć sobie lepszego spotkania na przełamanie, ale włoski trener wie jednak, że za każdy mecz można zdobyć maksymalnie trzy punkty i dzisiejsze starcie będzie tak samo ważne jak to z Liverpoolem. Gospodarze liczą na drugą wygraną z rzędu, ale nie będzie to łatwe zadanie.

Goście dzisiejszego spotkania mają cały czas problemy kadrowe, które nie pozwalają im pokazać pełnego potencjału, który pokazywali w pierwszej części sezonu. Mimo wszystko zawodnicy Southampton walczą do samego końca i udało im się w poprzedni weekend zremisować na własnym obiekcie z dobrze grającą w ostatnim czasie Chelsea. Dzisiaj jednak o punkty nie będzie łatwiej, bo Everton jest na fali po ostatnim wygranym derbowym spotkaniu. Mimo wszystko szykuje się bardzo ciekawe starcie na Goodison Park.

Everton – Southampton kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Everton. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.16. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Everton – Southampton, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.35.

Everton – Southampton nasze typy

W tym sezonie na wyższym poziomie grają gospodarze, którzy jednak w ostatnim czasie byli w lekkim kryzysie. Poprzednie spotkanie okazało się jednak przełomowe dla graczy Evertonu, którzy pokonali na wyjeździe Liverpool i zrównali się punktami z lokalnym rywalem. Goście dzisiejszego starcia również nie grali w ostatnim czasie zbyt dobrze, ale w poprzedni weekend rywale Evertonu byli w stanie zremisować na własnym obiekcie z Chelsea. Mimo wszystko bukmacherzy spodziewają się dzisiaj wygranej gospodarzy, którzy są na fali po ostatniej wygranej z Liverpoolem. Goście jednak na pewno od czasu do czasu postraszą swoich rywali.

Everton – Southampton | Typ: Everton wygra i wykona więcej rzutów rożnych @3.75 BETFAN

Everton – Southampton | Typ: Każda drużyna powyżej 1 żółtej kartki @3.00 BETFAN