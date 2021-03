West Bromwich Albion – Everton. Typy, kursy (04.03.2021)

W czwartek o 19:00 fani w Anglii będą mieli do wyboru dwa spotkania. Jednym z nich będzie starcie West Bromwich Albion z Evertonem, które zapowiada się naprawdę ciekawie. Bukmacherzy jednak nie mają większych wątpliwości i stawiają na gości, którzy są na fali po tym jak wygrali swoje dwa ostatnie ligowe mecze. Gospodarze jednak również są w naprawdę dobrej formie i być może będą oni w stanie zaskoczyć wszystkich ekspertów, którzy nie dają im dzisiaj większych szans na zdobycie jakichkolwiek punktów. Goście dzisiejszym meczem mogą po raz kolejny pokazać, że chcą grać w tym sezonie o czołową czwórkę więc na pewno Everton da z siebie wszystko.

West Bromwich Albion – Everton zapowiedź (czwartek, 19:00)

Co prawda gospodarze dzisiejszego starcia nie są w dobrej sytuacji i naprawdę ciężko wyobrazić sobie, że gracze West Bromwich Albion będa w stanie się utrzymać w Premier League, to ostatnie trzy mecze były dla gospodarzy udane, bo nie przegrali żadnego z tych spotkań. Jest to naprawdę dobra seria dla zawodników West Bromu jak na ten kiepski sezon i Sam Allardyce może mieć nadzieję, że jego gracze będą w stanie również dzisiaj postraszyć swoich rywali i zdobyć jakieś punkty, które pozwolą im włączyć się do walki o utrzymanie.

Goście dzisiejszego spotkania wygrali swoje dwa ostatnie ligowe mecze i o kryzysie nikt już nie mówi. Mimo wszystko gracze Evertonu muszą kontynuować dobrą passę i wygrywać kolejne spotkania jeśli myślą o grze w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Dzisiejsze starcie nie powinno należeć do tych najłatwiejszych, ale gospodarze nie są w tegorocznych rozgrywkach ekipą, która gra niesamowicie dobrze, więc goście na pewno celują w ważne trzy punkty.

West Bromwich Albion – Everton kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Everton. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.80. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu West Bromwich Albion – Everton, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.65. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.45.

West Bromwich Albion – Everton nasze typy

Obie ekipy w ostatnim czasie znajdują się w naprawdę dobrej formie. Zawodnicy West Bromwich Albion są niepokonani w lidze od trzech spotkań, a Everton wygrał swoje trzy ostatnie mecze. Mimo wszystko bukmacherzy nie mają większych wątpliwości i stawiają dzisiaj na gości, którzy w ligowej tabeli znajdują się zdecydowanie wyżej i mają ponad dwa razy więcej punktów od swoich rywali, którzy nadal wierzą w utrzymanie w Premier League. Gracze West Bromwich Albion na pewno będą chcieli powalczyć z teoretycznie mocniejszym rywalem, ale może wydawać się, że to goście dysponują zdecydowanie większym potencjałem kadrowym i to powinno wystarczyć do zdobycia trzech punktów przez ekipę z Liverpoolu.

West Bromwich Albion – Everton | Typ: Powyżej 1 bramki, powyżej 2 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych @3.05 BETFAN

West Bromwich Albion – Everton | Typ: Obie drużyny strzelą gola, powyżej 8 rzutów rożnych @2.50 BETFAN