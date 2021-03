Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #49

Wyjątkowo nasz cykl pojawia się dopiero w piątek, gdy już za rogiem czekają weekendowe spotkania. Wszystko za sprawą kolejki, która miała miejsce w środku tygodnia. Tym samym podsumujemy dwie ostatnie serie gier we włoskiej ekstraklasie. Jak w tych meczach zaprezentowali się nasi przedstawiciele?

Ponad tydzień temu chwaliliśmy przede wszystkim Łukasza Skorupskiego, który przeżywa świetny okres w Bolonii. O postawie reszty zawodników można przeczytać pod poniższym linkiem.

Ponownie na wiele słów uznania zasługuje Łukasz Skorupski, który podczas 24. kolejki Serie A zanotował genialny występ przeciwko Lazio, broniąc m.in. rzut karny wykonywany przez Ciro Immobile.

W rywalizacji z rzymskim zespołem, Łukasz Skorupski zaliczył łącznie osiem interwencji, zachowując czyste konto (Bologna wygrała 2:0). Polak został oczywiście najlepszym bramkarzem kolejki. Gorzej wypadł występ Skorupskiego w rywalizacji z Cagliari. Polak musiał wyciągnąć piłkę z siatki, a mecz zakończył się porażką zespołu Łukasza 0:1. Przy golu Ruganiego, Skorupski mógł ustawić się nieco lepiej, jednakże trudno specjalnie winić 29-latka. Mimo wszystko, na ocenę golkipera Bologny z dwóch ostatnich spotkań rzutuje przede wszystkim świetny występ w potyczce z Lazio.

Rozegrane minuty: 180/180

Nasza ocena: 8,5

Bardzo nieciekawie zaczyna wyglądać sytuacja Sebastiana Walukiewicza w Cagliari. Ewidentnie nowy szkoleniowiec zespołu – Leonardo Semplici, nie jest “fanem” talentu Polaka. W ostatnich dwóch spotkaniach 20-latek nie wstał z ławki rezerwowych. Wymowny jest fakt, iż podczas potyczki z Bologną, Semplici zdecydował się na zmianę defensora na początku drugiej połowy starcia, jednakże na murawę wybiegł Ceppitelli, a nie Walukiewicz.

Euro 2020 już za nieco ponad trzy miesiące, a sytuacja Sebastiana Walukiewicza niestety zaczyna przypominać sezon 2019/2020, a nie początek obecnej kampanii.

Rozegrane minuty: 0/180

Nasza ocena: brak

W dwóch ostatnich meczach piłkarze Fiorentiny nie zdołali zdobyć nawet jednego punktu, przegrywając najpierw z Udinese, a następnie uznając wyższość Romy. Bartłomiej Drągowski wystąpił oczywiście w obu spotkaniach, wpuszczając łącznie trzy gole. W rywalizacji z Udinese, Polak raz wyciągał piłkę z siatki. 23-latek nie miał zbyt wiele do powiedzenia, gdy bramkę strzelał Nestorovski. Warto zaznaczyć, iż w pierwszej połowie tego meczu, Drągowski popisał się świetnym refleksem przy uderzenie Jensa Strygera Larsena.

Z kolei w spotkaniu z Romą, Drągowski został dwukrotnie pokonany. Tylko przy pierwszym golu, polski golkiper mógł zdziałać nieco więcej, gdyż futbolówka wpadła po krótkim rogu Polaka. Uderzenie było jednak na tyle silne i precyzyjne, iż nie można to uznać za większy błąd Drągowskiego. Przy trafieniu Diawary fatalnie zachowali się zawodnicy z pola Fiorentiny, którzy pozwolili wbiec rywalowi w pole karne.

Rozegrane minuty: 180/180

Nasza ocena: 7

Powoli do gry wraca Paweł Dawidowicz, który wcześniej dwukrotnie nie znalazł się w kadrze meczowej. Zarówno w spotkaniu z Juventusem, jak i starciu z Benevento, 25-latek zameldował się na murawie. Trudno jednak ocenić występ Polaka, gdyż w obu tych spotkaniach Paweł Dawidowicz spędził na murawie raptem kilkanaście minut.

Trzeba mieć nadzieję, że wkrótce defensor ponownie będzie grać w wyjściowym składzie Verony. Jest to oczywiście istotne w kontekście kadry. W szczególności, ze nieciekawie zaczyna wyglądać sytuacja Sebastiana Walukiewicza. Nie można wykluczyć, iż Paweł Dawidowicz otrzyma powołanie na marcowe mecze.

Rozegrane minuty: 15/180

Nasza ocena: brak

Choć Juventus (jak każda ekipa z Serie A) rozegrał dwa mecze na przestrzeni kilku dni, to Andrea Pirlo nie zdecydował się na rotacje między słupkami “Starej Damy”. W obu ostatnich spotkaniach wystąpił Wojciech Szczęsny, który z pewnością lepiej będzie wspominać mecz ze Spezią.

szczesny denies spezia a consolation goal goal in the last minute… Juve wins 3 goals to Nil pic.twitter.com/EU5EMLTnkB

— Of Paschal™😈 (@amchukspaschal) March 2, 2021