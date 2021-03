Cadiz – Eibar. Typy, kursy (06.03.2021)

Jeśli dwa pierwsze sobotnie mecze w LaLiga nie zapowiadały się ekscytująco to, co powiedzieć o tym. Cadiz – Eibar ma wszystko, by wynudzić kibiców, ale tylko z pozoru. To spotkanie może pójść w kompletnie inną stronę, skoro jedni i drudzy mocno potrzebują punktów.

Cadiz – Eibar zapowiedź (sobota, 18:30)

Pozycja obu tych drużyn w tabeli nie jest wygodna. Na dzisiaj jeszcze nad strefą spadkową, ale wcale nie musi to potrwać długo. Cadiz jest 15., zaś Eibar pozycję niżej. Różnica pomiędzy nimi to 3 punkty i Baskom wystarczy każde potknięcie, by znaleźć się w strefie spadkowej, a może nawet na ostatnim miejscu nawet po tej kolejce. Andaluzyjczycy mają nieco lepszą sytuacje, ale to efekt dobrego punktowania jesienią. Wówczas nabili sobie punktów, z których teraz korzystają. Kłopot w tym, że paliwo w samochodzie Alvaro Cervery powoli się kończy i tym sposobem trudno będzie się utrzymać w LaLiga.

Jeśli chodzi o kwestie kadrowe, to po stronie gości dwa ważne powroty. Marko Dmitrović będzie brany pod uwagę, a ostatnio zabrakło go po śmierci ojca. Wraca także Bryan Gil i to będzie spore wzmocnienie ofensywy. Po stronie gospodarzy nie zobaczymy obrońcy Faliego.

Cadiz – Eibar kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Cadiz wygra, kurs: 3,35

Eibar wygra, kurs: 2,35

Remis, kurs: 3,10

Cadiz – Eibar typy

Może to się wydawać scenariuszem science-fiction, ale stawiamy na gole z obu stron. Cadiz u siebie musi, mimo wszystko, zagrać nieco bardziej ofensywnie. Z drugiej strony Eibar lepiej punktuje poza domem, więc to się składa w jedną całość. Po takim kursie warto zaryzykować.

Typ: Obie strzelą @ 2,17 TOTALbet